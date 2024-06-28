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Бастрыкин счел условия пожизненного доводом для возврата к смертной казни

Глава СК упомянул фигурантов дела о теракте в «Крокусе», отметил, что они получат максимум пожизненное лишение свободы, и заявил о трате колоссального бюджета на содержание таких осужденных

Бастрыкин счел условия пожизненного доводом для возврата к смертной казни
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Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин выступил за отмену моратория на смертную казнь в России. Об этом он сказал на сессии Петербургского международного юридического форума.

Он упомянул фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле». По словам Бастрыкина, в советское время за убийство при отягчающих обстоятельствах двух-трех человек могли назначить смертную казнь, при этом обвиняемые по делу «Крокуса» получат максимум пожизненное заключение.

«Пожизненное лишение свободы. Это что значит? Трехразовое питание, двухчасовые прогулки (я не могу себе позволить два часа погулять, у меня нет времени на это), медицинский осмотр, включая стоматолога, не болят ли у него зубки…», — сказал глава СК.

Он отметил, что на содержание заключенных с пожизненным сроком уходит «колоссальный бюджет». «Это охрана, содержание огромного количества колоний, где они находятся, и так дальше, врачей, еду им свеженькую подавать надо, повара содержать, колбаску резать, компотик», — добавил Бастрыкин.

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После присоединения к Совету Европы и подписания конвенции о защите прав человека в 1997 году в России был введен мораторий на смертную казнь. Москва вышла из организации в 2022 году, с тех пор тема отмены моратория поднималась неоднократно.

Глава Конституционного суда Валерий Зорькин считает, что при нынешней Конституции вернуть смертную казнь нельзя. Инстанция еще в 2009 году признала невозможным назначение смертной казни, мотивировав это сформированными «устойчивыми гарантиями прав человека» после длительного моратория и правовым режимом, направленным на ее отмену в качестве исключительной меры наказания.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Александр Бастрыкин Следственный комитет смертная казнь пожизненное заключение
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