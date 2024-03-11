Тамару Эйдельман оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента

Тамара Эйдельман (Фото: TamaraEidelmanHistory / YouTube)

Дорогомиловский районный суд Москвы назначил административный штраф историку Тамаре Эйдельман (признана иноагентом), сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции.

«Эйдельман Тамаре Натановне назначен административный штраф в размере 50 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Ее обвинили в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП России (нарушение порядка деятельности иностранного агента).

Что стало поводом для возбуждения дела, не уточняется. Сумма назначенного штрафа — максимальное наказание нарушителям-физлицам за распространение материалов без маркировки иностранного агента.

В августе 2023 года Эйдельман также оштрафовали за неправильную маркировку иноагента.

Эйдельман тогда рассказала, что поводом для составления протокола стала несоответствующая шаблону формулировка о статусе иностранного агента в видео о первом секретаре ЦК КПСС Никите Хрущеве.

«Вынуждены сообщить, что настоящий материал произведен <…> заслуженным учителем Российской Федерации Тамарой Натановной Эйдельман, которую так называемое министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов», — говорилось в маркировке.