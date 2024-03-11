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Тамару Эйдельман оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента

Суд в Москве оштрафовал Тамару Эйдельман за нарушение обязанностей иноагента
Тамара Эйдельман
Тамара Эйдельман (Фото: TamaraEidelmanHistory / YouTube)

Дорогомиловский районный суд Москвы назначил административный штраф историку Тамаре Эйдельман (признана иноагентом), сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции.

«Эйдельман Тамаре Натановне назначен административный штраф в размере 50 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Ее обвинили в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП России (нарушение порядка деятельности иностранного агента).

Что стало поводом для возбуждения дела, не уточняется. Сумма назначенного штрафа — максимальное наказание нарушителям-физлицам за распространение материалов без маркировки иностранного агента.

Тамару Эйдельман оштрафовали за неправильную маркировку иноагента
Политика
Тамара Эйдельман

В августе 2023 года Эйдельман также оштрафовали за неправильную маркировку иноагента.

Эйдельман тогда рассказала, что поводом для составления протокола стала несоответствующая шаблону формулировка о статусе иностранного агента в видео о первом секретаре ЦК КПСС Никите Хрущеве.

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«Вынуждены сообщить, что настоящий материал произведен <…> заслуженным учителем Российской Федерации Тамарой Натановной Эйдельман, которую так называемое министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов», — говорилось в маркировке.

За злостное уклонение от исполнения обязанностей иноагента предусмотрено уголовное наказание в соответствии со ст. 330.1 УК. Если после двух привлечений к административной ответственности за нарушения порядка деятельности иностранного агента в течение одного года лицо снова совершит нарушение, ему будет грозить лишение свободы на срок до двух лет.

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Теги
Тамара Эйдельман закон об иноагентах штраф
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