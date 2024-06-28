 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

ЕС ввел санкции против «Трансконтейнера»

Сюжет
Война санкций
Трансконтейнер RU000A100YE6 ₽980,5 -0,14% Купить
Фото: Олег Спиридонов / Бизнес Online / ТАСС
Фото: Олег Спиридонов / Бизнес Online / ТАСС

Евросоюз ввел санкции против российского железнодорожного оператора ПАО «Трансконтейнер», решение опубликовано в официальном журнале ЕС.

Подробнее — в материале РБК.

США ввели санкции против компании в феврале. После включения в санкционный список американского Минфина в «Трансконтейнере» заявляли, что продолжают оказывать логистические услуги в полном объеме.

Власти России считают незаконными санкции со стороны стран Запада, введенные в ответ на военную операцию на Украине.

Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки

Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео

Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»

Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа

Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео

Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»

Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео

В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри

Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа

МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду

Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ

Теги
«Трансконтейнер» Группа "Дело" санкции Евросоюз
Материалы по теме
Bloomberg рассказал о втором «теневом флоте» России после новых санкций
Политика
ЕС анонсировал новый санкционный режим против России
Политика
ЕС разрешил разморозить часть зависших из-за санкций переводов из России
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 90,99 (-3,13) Инвестиции, 27 июн, 17:29 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 84,96 (-2,84) Инвестиции, 27 июн, 17:29
В Подмосковье во время трюка на инспектора ГИБДД упала машина Общество, 15:32
Поджигателю общежития в Москве, где погибли семеро, дали пожизненное Общество, 15:27
Минск отправил «Полонез» к границе Украины из-за сведений о разведке РДК Политика, 15:21
ЕС ввел санкции против «Трансконтейнера» и основателя Erich Krause Политика, 15:19
В «Google переводчике» появились удмуртский, чеченский и бурятский языки Технологии и медиа, 15:17
Потенциальные покупатели оценили возможность взять ипотеку после 1 июля Недвижимость, 15:15
Минобороны сообщило о взятии Раздоловки в ДНР Политика, 15:09
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Ракова сообщила о запуске новых ИИ-сервисов для рентгенологов Город, 15:08
Чем проекты комплексного развития территорий в Москве выгодны инвесторам Pro, 15:08
Суд приостановил работу «Кухни на районе» после массового отравления Бизнес, 15:08
Опасность ракетной атаки на Белгородскую область продлилась 17 минут Политика, 15:07
IIHF не упомянула россиян среди лучших европейцев перед драфтом НХЛ Спорт, 14:57
Спрос на бюджетные участки без подряда в Подмосковье вырос на 60% Недвижимость, 14:48
Суперкомпьютер назвал фаворитов в матчах 1/8 финала Евро Спорт, 14:45