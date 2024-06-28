ЕС ввел санкции против «Трансконтейнера»
Евросоюз ввел санкции против российского железнодорожного оператора ПАО «Трансконтейнер», решение опубликовано в официальном журнале ЕС.
Подробнее — в материале РБК.
США ввели санкции против компании в феврале. После включения в санкционный список американского Минфина в «Трансконтейнере» заявляли, что продолжают оказывать логистические услуги в полном объеме.
Власти России считают незаконными санкции со стороны стран Запада, введенные в ответ на военную операцию на Украине.
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