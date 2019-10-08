Парламент Азербайджана утвердил кандидатуру нового премьер-министра

Азербайджанский парламент (милли меджлис) утвердил кандидатуру нового премьер-министра — им стал помощник президента по экономическим вопросам Али Асадов. Об этом сообщает 1news.az.

Асадов заменит на этом посту попросившегося в отставку Новруза Мамедова, который возглавил правительство республики в апреле 2018 года. Теперь его кандидатуру должен утвердить президент Азербайджана.

«Уверен, что этот выбор президента Ильхама Алиева будет успешным для нашего государства и нашего народа», — сказал на пленарном заседании парламента его спикер Огтай Асадов.

Али Асадов начал работать в политических структурах Азербайджана с 1995 года, когда его избрали депутатом первого созыва милли меджлиса.

Спустя три года, в 1998 году он стал заведующим отделом по вопросам экономики в администрации президента Азербайджана и с этого времени в различных структурах занимался вопросами экономики.