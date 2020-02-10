Партия Алиева объявила о своей победе на выборах в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Вице-премьер Азербайджана, исполнительный секретарь партии Yeni Azerbaycan («Новый Азербайджан») Али Ахмедов заявил, что его партия одержала победу на прошедших внеочередных парламентских выборах. Об этом сообщает Trend.

«Мы благодарны нашей партии и ее кандидатам, а также всем нашим избирателям, которые проголосовали за политику президента Азербайджана», — цитирует издание его слова.

Глава ЦИК страны Мазахир Панахов, как передает ТАСС, выступил на брифинге, на котором озвучил предварительные итоги голосования. Согласно им, партия «Новый Азербайджан» может получить до 65 мандатов из 125 в Национальном собрании страны. На предыдущих выборах в 2015 году партия получила 69 мест, еще 53 места заняли беспартийные кандидаты.

Голосование на внеочередных парламентских выборах прошло в Азербайджане накануне. В выборах приняли участие 1314 кандидатов, из которых 246 являются представителями политических партий, пишет Day.Az. Итоговая явка избирателей составила 47,81%.