AFP узнало, что Киев подталкивает ЕС к созданию бесполетной зоны
Украинские власти подталкивают европейские страны создать бесполетную зону на западе государства из-за недостатка систем для отражения российских атак, сообщает AFP со ссылкой на чиновников ЕС и Украины.
Киев хочет создать безопасное пространство для защиты промышленности и энергетической инфраструктуры. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что не понимает, почему соседние страны, в частности Польша и Румыния, не размещают свои системы ПВО Patriot вдоль польской границы, что могло бы защитить украинское небо. Такую просьбу повторили несколько украинских гражданских и военных чиновников, которые разговаривали с представителями AFP в Киеве.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба открыл дебаты в мае, заявив, что «нет никаких юридических, связанных с безопасностью или моральных аргументов, которые бы мешали нашим партнерам сбивать российские ракеты над территорией Украины со своей территории».
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Польша и Румыния, которые граничат с Украиной, держат на вооружении зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot производства США, которые могут действовать в качестве ПВО и ПРО. На территории двух государств также расположены американские базы с ПРО Aegis, которые, по словам союзников, предназначены для защиты Европы от иранских баллистических ракет, передает inews.
ЗРК Patriot был разработан в конце 1970-х в США. Изначально комплекс предназначен для уничтожения авиации противника, однако более поздние его модификации позволяют бороться в том числе с ракетами. Принятый на вооружение в 2001-м Patriot PAC-3 может поражать баллистические цели с максимальной скоростью 1,6 тыс. км/ч на высоте до 15 км.
Батарея Patriot состоит из силовой установки, радаров, системы управления ракеты, от четырех до восьми пусковых установок, антенно-мачтового сооружения и ракет-перехватчиков (PAC-2 и PAC-3). Стоимость одной батареи составляет около $1,1 млрд, одной ракеты — порядка $4 млн.
Украинские власти неоднократно просили установить над Украиной бесполетную зону. В 2022 году США, Германия и Великобритания выступили против этой инициативы из опасения возникновения конфликта с Россией.
В этом году Польша отказалась передать Украине одну из своих батарей ЗРК Patriot. По словам замминистра обороны Цезари Томчика, она защищает польское небо «и это не изменится».
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