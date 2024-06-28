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Военная операция на Украине ,  
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Приставы передали Минобороны 190 тыс. единиц изъятого имущества

Судебные приставы передали Минобороны 190 тыс. единиц изъятой техники
Сюжет
Военная операция на Украине
Среди изъятого и переданного Минобороны имущества — табачная продукция и лодки
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) передала российскому Минобороны более 190 тыс. единиц изъятого у правонарушителей имущества, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью с директором службы, главным судебным приставом Дмитрием Аристовым.

По его словам, с января 2023 года приставы передали оборонному ведомству 190,6 тыс. единиц разного имущества, в том числе строительную и компьютерную технику, древесину, табак, машины, лодки и др. Аристов уточнил, что все это было конфисковано по решению судов за преступления, в частности, за нарушение правил охоты или за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

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В апреле региональное управление ФССП в Пермском крае сообщило, что приставы передали три автомобиля, изъятые у водителей за пьяную езду, «на фронт в целях оказания помощи военнослужащим».

Один из автомобилей, Nissan Terrano, конфисковали у жителя Кунгура, который два раза попался на пьяном вождении. Его остановили сотрудники ГИБДД и выяснили, что ранее мужчину уже лишали водительских прав за пьяную езду. Внедорожник нарушителя передали представителям Минобороны «для направления на нужды специальной военной операции».

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ФССП судебные приставы Дмитрий Аристов Минобороны
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