Приставы передали Минобороны 190 тыс. единиц изъятого имущества
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) передала российскому Минобороны более 190 тыс. единиц изъятого у правонарушителей имущества, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью с директором службы, главным судебным приставом Дмитрием Аристовым.
По его словам, с января 2023 года приставы передали оборонному ведомству 190,6 тыс. единиц разного имущества, в том числе строительную и компьютерную технику, древесину, табак, машины, лодки и др. Аристов уточнил, что все это было конфисковано по решению судов за преступления, в частности, за нарушение правил охоты или за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.
В апреле региональное управление ФССП в Пермском крае сообщило, что приставы передали три автомобиля, изъятые у водителей за пьяную езду, «на фронт в целях оказания помощи военнослужащим».
Один из автомобилей, Nissan Terrano, конфисковали у жителя Кунгура, который два раза попался на пьяном вождении. Его остановили сотрудники ГИБДД и выяснили, что ранее мужчину уже лишали водительских прав за пьяную езду. Внедорожник нарушителя передали представителям Минобороны «для направления на нужды специальной военной операции».
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