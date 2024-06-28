Трамп назвал Байдена «очень плохим палестинцем»

При этом экс-президент уклонился от ответа на вопрос, поддержит ли он создание независимого палестинского государства. «Посмотрим», — заявил он

Дональд Трамп, говоря в ходе дебатов с Джо Байденом о поддержке Израиля, назвал своего оппонента «очень плохим палестинцем».

«Он как палестинец. Но и они не любят его, потому что он очень плохой палестинец. Он слаб», — считает экс-президент США.

Трамп уклонился от ответа на вопрос, поддержит ли он создание независимого палестинского государства. «Посмотрим», — сказал он.

В апреле Трамп утверждал, что Байден «ненавидит Израиль и еврейский народ». «Проблема в том, что он ненавидит палестинцев еще больше и просто не знает, что делать», — писал он в свой соцсети Truth Social.

Байден предложил мирный план по сектору Газа из трех этапов, который предусматривает, в частности, прекращение огня на шесть недель, освобождение всех заложников, полный вывод израильских войск со всей территории сектора Газа, возвращение палестинцев в Газу и ее восстановление. Израиль и ХАМАС выражали готовность пойти на сделку.