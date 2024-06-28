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Политика ,  
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Новый глава Евросовета Кошта сообщил, что приступит к работе с 1 декабря

Кошта приветствовал решение предложить Урсулу фон дер Ляйен на второй срок во главе ЕК, а премьер-министра Эстонии Каю Каллас — на должность главы европейской дипломатии

Новый глава Евросовета, бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта сообщил, что приступит к исполнению обязанностей на новом посту с 1 декабря.

«В качестве председателя Европейского совета, начиная с 1 декабря, я буду полностью привержен делу содействия единству между всеми 27 государствами-членами и сосредоточусь на реализации стратегической повестки, которую Европейский совет утвердил сегодня и которая будет служить руководством для Европейского союза на ближайшие пять лет», — написал он в соцсети X.

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Урсула фон дер Ляйен

Кошта также приветствовал решение предложить Урсулу фон дер Ляйен на второй срок во главе ЕК, а премьер-министра Эстонии Каю Каллас — на должность главы европейской дипломатии, и выразил надежду на тесное сотрудничество с ними.

О том, что новым главой Евросовета избран Кошта, сообщил уходящий с этого поста Шарль Мишель.

Каллас в соцсети X назвала свое выдвижение на пост — «огромной ответственностью в момент геополитической напряженности» и отметила, что страны ЕС должны работать вместе, чтобы сделать блок «эффективным глобальным партнером». Она сменит Жозепа Борреля. Ее должен утвердить Европарламент. Каллас — сторонница крайне резкого курса в отношении России.

В ноябре прошлого года Кошта ушел в отставку с поста премьера из-за дела о коррупции. Расследование связано с заключением сделок по добыче лития на севере Португалии, а также со строительством завода по производству водородной энергии и дата-центра в городе Синиш.

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Елена Чернышова
Евросовет Урсула фон дер Ляйен Кая Каллас
фон дер Ляйен Урсула фото

фон дер Ляйен Урсула

председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
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