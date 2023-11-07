Премьер Португалии подал в отставку из-за расследования о коррупции

Премьер Португалии Кошта подал в отставку из-за расследования о коррупции в проектах, связанных с разведкой лития и водорода. Фигурантами дела стали глава его администрации, министр инфраструктуры и мэр города Синиш

Антониу Кошта (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта подал заявление об отставке президенту страны Марселу Ребелу де Соуза на фоне расследования о коррупции, этот вопрос включен в повестку утреннего заседания, сообщает SIC Notícias.

Кошта посетил дворец Белен — резиденцию президента — и пробыл там 10 минут, пишет Notícias ao Minuto.

В обращении к нации Кошта подтвердил, что подал заявление об отставке. «Достоинство функций премьер-министра несовместимо с подозрением в каком-либо преступном деянии. Очевидно, что я подал заявление об отставке президенту республики», — сказал он (цитата по CNN Portugal).

Кошта заявил, что был удивлен тем, что против него заведут уголовное дело, однако отметил, что «готов сотрудничать с судьей». «Никакое противоправное деяние не тяготит мою совесть. Я верю в справедливость», — добавил он.

Расследование связано с концессиями на разведку лития на севере Португалии, проектом водородного завода в порту Синиш и инвестициями в крупный центр обработки данных. Дело возбуждено в связи с коррупцией и злоупотреблением полномочиями.

7 ноября было произведено более 40 обысков, в том числе в офисе главы администрации премьера Португалии Виктора Эскариа и в здании Министерства инфраструктуры и окружающей среды. В рамках расследования задержали пять человек, в том числе Эскариа и мэра города Синиш Нуно Маскареньяса. Также обвиняемыми стали министр инфраструктуры Жоао Галамба и президент агентства по охране окружающей среды Нуно Лакаста. Еще одним фигурантом дела, как пишет Observador, стал бизнес-консультант, друг Кошты Диого Ласерда Мачадо.

Антониу Кошта является фигурантом независимого расследования прокуратуры. «В ходе расследований также выяснилось, что подозреваемые ссылались на имя и полномочия премьер-министра и вмешивались, чтобы разблокировать производство в вышеупомянутом контексте [дела о литии и водороде]. Такие ссылки будут автономно анализироваться в рамках расследования, инициированного в Верховном суде, поскольку это компетентный орган», — приводит Notícias ao Minuto заявление Генеральной прокуратуры.