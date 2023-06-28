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Путин поторопил правительство с возвратом НДС туроператорам

Путин: решение освободить от НДС продающих туры по России операторов не реализовано
Путин дал поручение освободить от НДС турфирмы, занимающиеся поездками по России, в марте. А о том, что законопроект разработан, правительство сообщило накануне. Освобождение должно охватить период с января 2023 года
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости)

Правительство и парламент пока не реализовали ранее согласованное решение о временном освобождении от налога на добавленную стоимость (НДС) туроператоров, которые продают путевки по России, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития туризма.

«Знаю, что соответствующий законопроект правительством подготовлен. Важно рассмотреть и принять его до конца текущей весенней сессии парламента», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»). По его словам, это позволит компаниям быстрее получить возмещение по уже уплаченному НДС с начала года.

Поручение освободить турфирмы, которые продают путевки для путешествий внутри России, Путин дал в марте. Мера охватывает период с 1 января 2023 года по 30 июня 2027-го.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отмечал, что временная отмена НДС для таких туроператоров обеспечит отрасли 4,2 млрд руб., и эти средства можно будет направить на развитие новых направлений и инфраструктуры.

Правительство разработало законопроект об освобождении турфирм от НДС, 27 июня сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отмечал, что НДС составляет пятую часть от стоимости путевки.

Ранее от уплаты такого налога освободили услуги гостиниц, кемпингов и туристических баз. Кроме того, нулевая ставка НДС применяется при пассажирских перевозках поездами и самолетами в обход Москвы и Подмосковья.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
НДС туроператоры Владимир Путин
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