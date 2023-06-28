Депутаты предложили отменить НДС на фудшеринг для торговых сетей

В России предложили отменить НДС (налог на добавленную стоимость) на фудшеринг для торговых сетей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на законопроект, который депутаты ЛДПР уже подготовили к внесению в Госдуму. Речь идет о продуктах с истекающим сроком годности, которые магазины будут бесплатно отдавать населению.

«Законопроект направлен на исключение из списка объектов налогообложения пищевых продуктов с истекающим сроком годности, что позволит освободить их от уплаты НДС в случае безвозмездной передачи третьим лицам», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Депутаты объясняют необходимость меры для решения проблем переработки «указанной категории товаров и их нехватки у отдельных социальных групп».

Как пояснил один из авторов законопроекта, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов «Известиям», по действующему законодательству бизнесу проще уничтожить продукцию с истекающим сроком годности, чтобы не платить налоги, чем безвозмездно ее раздать. «Во избежание продолжения такой абсурдной ситуации мы вносим эти изменения в Налоговый кодекс», — сказал Нилов.