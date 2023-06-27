Кабмин освободит туроператоров от НДС при продаже туров по России
Правительство разработало законопроект об освобождении от налога на добавленную стоимость (НДС) туроператоров, которые продают путевки по России. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.
Он напомнил, что налог составлял практически пятую часть от стоимости путевок. Туроператоры смогут не платить НДС 4,5 года, причем период, с которого будет действовать норма, начнется с 1 января этого года, уточнил Мишустин.
В марте освободить компании от налога на поездки по России на период с 1 января 2023 года по 30 июня 2027 года поручил президент Владимир Путин.
От этого налога уже освобождены услуги гостиниц, кемпингов, турбаз и других средств размещения. Нулевая ставка применяется в пассажирских железнодорожных перевозках и в перелетах между регионами без стыковок в Москве и Подмосковье.
По оценке вице-премьера Дмитрия Чернышенко, освобождение от НДС туроператоров, организующих путешествия по России, обеспечит отрасли 4,2 млрд руб. Эти средства компании смогут направить на развитие туристических продуктов, новых направлений и инфраструктуры, отметил Чернышенко.