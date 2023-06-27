Кабмин представил проект об отмене НДС для туроператоров при продаже путевок по России

Кабмин освободит туроператоров от НДС при продаже туров по России

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Правительство разработало законопроект об освобождении от налога на добавленную стоимость (НДС) туроператоров, которые продают путевки по России. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

Он напомнил, что налог составлял практически пятую часть от стоимости путевок. Туроператоры смогут не платить НДС 4,5 года, причем период, с которого будет действовать норма, начнется с 1 января этого года, уточнил Мишустин.

В марте освободить компании от налога на поездки по России на период с 1 января 2023 года по 30 июня 2027 года поручил президент Владимир Путин.

От этого налога уже освобождены услуги гостиниц, кемпингов, турбаз и других средств размещения. Нулевая ставка применяется в пассажирских железнодорожных перевозках и в перелетах между регионами без стыковок в Москве и Подмосковье.

По оценке вице-премьера Дмитрия Чернышенко, освобождение от НДС туроператоров, организующих путешествия по России, обеспечит отрасли 4,2 млрд руб. Эти средства компании смогут направить на развитие туристических продуктов, новых направлений и инфраструктуры, отметил Чернышенко.