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Жителя Пензенской области заподозрили в сотрудничестве с СБУ Политика, 19:27
Военная операция на Украине ,  
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Жителя Пензенской области заподозрили в сотрудничестве с СБУ

ФСБ заподозрила жителя Пензенской области в передаче СБУ данных о военных и их семьях
По данным ФСБ, житель Пензенской области с января собирал и передавал СБУ данные о российских военнослужащих и членах их семей, «рассчитывая, что впоследствии они будут физически устранены». Делал он это за вознаграждение
Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости
Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Управление ФСБ по Пензенской области возбудило уголовное дело против жителя региона по статье о госизмене (275 УК). Его подозревают в сотрудничестве с СБУ и передаче за денежное вознаграждение данных о российских военнослужащих и членах их семей, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе УФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность жителя Пензенской области 1984 года рождения, причастного к государственной измене. Установлено, что злоумышленник в январе 2023 года посредством мессенджера Telegram неоднократно собирал и передавал за денежное вознаграждение сотрудникам Службы безопасности Украины персональные данные в отношении военнослужащих, принимающих участие в проведении Вооруженными силами РФ специальной военной операции, <...> а также членов их семей, рассчитывая, что впоследствии они будут физически устранены», — говорится в сообщении.

Против него возбудили уголовное дело по ст. 275 УК («Государственная измена»), максимальное наказание по которой теперь предусматривает пожизненное лишение свободы. «В настоящее время проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности подозреваемого, установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — добавили в пресс-службе.

Ранее 28 июня второй западный окружной военный суд приговорил к десяти годам колонии строгого режима жителя Москвы Ярослава Владыко по делу о госизмене и участии в экстремистской организации. Осужденный планировал вступить в организацию «Правый сектор» (признана экстремистской и запрещена в России), но не смог этого сделать по независящим от него обстоятельствам, сказал РБК представитель суда.

Материалы дел по ст. 275 УК о госизмене, как правило, засекречиваются, процессы проходят в закрытом режиме. Детали обвинений не разглашаются.

На прошлой неделе ФСБ сообщила о задержании жителя Хабаровского края, который через третьих лиц на Украине перечислял криптовалюту на счет иностранного благотворительного фонда, она использовалась для закупки ВСУ беспилотников, тепловизионных прицелов, боеприпасов и «медицинского обмундирования». Против него также было возбуждено дело по статье о госизмене.

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госизмена Пензенская область СБУ Военная операция на Украине
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