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Прокурор попросил суд заочно приговорить Илью Красильщика к девяти годам

Прокурор попросил приговорить Илью Красильщика к 9 годам колонии по делу о фейках
Красильщик с июля 2022 года объявлен в розыск. Журналиста обвиняют по ч. 2 ст. 207.3 УК, прокурор попросил приговорить его к девяти годам заочно. В своем последнем слове он заявил, что в происходящем «нет логики и смысла»
Илья Красильщик
Илья Красильщик (Фото: Семен Лиходеев / ТАСС)

Прокурор в ходе прений сторон в Басманном суде Москвы попросил приговорить медиаменеджера Илью Красильщика (внесен Минюстом в список иноагентов) к девяти годам колонии общего режима заочно, передал ТАСС. Красильщику вменяется распространение фейков о Вооруженных силах.

По версии следствия, 3 апреля 2022 года журналист, находясь за пределами России, «разместил публикацию, в которой распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании ВС России для уничтожения гражданского населения в городе Буча» во время военной операции на Украине.

В своем последнем слове, которое Красильщик опубликовал в Facebook (принадлежат компании Meta, признана экстремистской и запрещена в России), он заявил, что в происходящем «нет логики и смысла». «Суды ничего не решают, законы ничего не значат, а меня тут вообще нет», — написал Красильщик.

В конце марта 2022 года журналисты Reuters, AFP, Би-би-си и других мировых СМИ опубликовали снимки из города Буча, расположенного неподалеку от Киева. На них видны массовые захоронения, тела людей на улицах, у некоторых связаны руки.

Минобороны России назвало опубликованные фотографии провокацией. Там утверждают, что, пока Буча была под контролем российских военных, ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий, в то время как украинские военные круглосуточно обстреливали южные районы города.

С 2019 по 2021 год Красильщик руководил сервисом «Яндекс.Лавка», после ухода с этой должности остался в «Яндексе». Прежде работал в российских СМИ — например, был главным редактором «Афиши» и издателем «Медузы» (Минюст признал издание СМИ-иноагентом и «нежелательной организацией»).

Дело о распространении ложных сведений о Вооруженных силах России (ч. 2 ст. 207.3 УК) против Красильщика завели чуть больше года назад, в апреле 2022-го. В том же месяце Красильщик окончательно ушел из «Яндекса». В настоящее время журналист находится за границей. В июле его объявили в розыск в России, а в марте 2023-го заочно арестовали.

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Теги
Андрей Гатинский, Илья Пламенев Илья Пламенев
Илья Красильщик армия России Военная операция на Украине Басманный суд Буча
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