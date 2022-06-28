Башкирская колония объявила закупку двух водных «бананов» вместо одного

На портале госзакупок снова появилась ранее отмененная закупка водного «банана» для колонии в Башкирии, однако теперь там хотят купить два плавательных средства. Максимальная цена при этом уменьшилась на 16,6 тыс. руб.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

На электронной площадке для госзакупок «Березка» снова размещен тендер башкирской колонии № 7 на покупку плавательного средства для катания по воде, обратил внимание РБК. Однако по сравнению с предыдущей закупкой сейчас колония закупает два шестиместных плавательных средства вместо одного шестиместного.

В описании закупки лот назван надувным буксируемым шестиместным водным аттракционом для базы отдыха «Дубрава», закрепленной за ФКУ ИК-7 УФСИН России. Аттракцион нужен «для оказания возмездных услуг отдыхающим».

Цена закупки по сравнению с предыдущей уменьшилась на 16,6 тыс. руб., до 116,3 тыс. руб. Дата размещения закупки — 27 июня, срок подачи заявок — до 28 июня. Получить заказанный аттракцион башкирская колония рассчитывает до 5 июля.

В комплекте к двум «бананам» должны идти электрический насос, набор переходников, чехол, ремкомплект и механическая помпа. Гарантия на швы «банана» должна быть не менее года. Материал банана — ПВХ плотностью 700–850 г/кв. м.

Аналогичная покупка шестиместного «банана» уже была размещена на площадке «Березка» 22 июня. Однако вскоре после того, как РБК написал о ней, аукцион был отменен. Тогда источники РБК, близкие к властям региона, объясняли, что руководству субъекта не понравился скандал, возникший вокруг этого электронного аукциона: люди начали шутить, «делать мемы», на колонию обратили внимание СМИ. «Нам, особенно сейчас [во время спецоперации на Украине], такое внимание не нужно», — подчеркнул один из них.

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Тогда в комментарии «Коммерсанту» представители колонии заявили, что хотели купить «банан» для находящейся при исправительном учреждении базы отдыха «Дубрава», которая предоставляет услуги по организации семейного отдыха.

Башкирская исправительная колония № 7 расположена в городе Мелеуз. В начале февраля произошел скандал из-за ролика, снятого в колонии. На нем мужчина, который представился замначальника регионального оперативного отдела колонии в звании майора, с использованием нецензурных выражений угрожал изнасиловать своих коллег, если ему не присвоят звание полковника. В УФСИН, комментируя видео, заявили, что «данный сотрудник уволен по собственному желанию и не является сотрудником уголовно-исполнительной системы Башкирии с 27 января 2022 года».