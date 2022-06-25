Башкирская колония отменила закупку водного «банана»

Исправительная колония № 7 в Башкортостане отказалась от ранее объявленной закупки «банана» для катания по воде. Причиной отмены покупки назвали возникший вокруг нее скандал

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Закупка «Водного банана буксируемого», ранее объявленная исправительной колонией № 7 в Башкирии, не состоялась. Об этом свидетельствуют данные с электронной площадки для госзакупок, где был размещен тендер.

Как пояснил РБК источник, близкий к властям региона, им не понравился скандал, возникший вокруг этого электронного аукциона: люди начали шутить, «делать мемы», на колонию обратили внимание СМИ. «Нам особенно сейчас [во время спецоперации на Украине] такое внимание не нужно», — подчеркнул он. Его слова подтвердил второй собеседник в местных властях.

РБК направил запрос в УФСИН по Башкирии.

Соответствующая закупка была размещена в Сети 22 июня. Согласно спецификации закупки, колонии хотела купить шестиместный водный «банан» размерами 3,9 м × 2,4 м × 0,75 м. В комплекте к нему должны идти электрический насос, насос механический, паспорт, чехол, оболочка надувного «банана», образцы материала для ремонта. Гарантия на швы «банана» должна быть не менее года. Материал банана — ПВХ плотностью 700–850 г на 1 кв. м. В электронном аукционе была указана максимальная цена закупки — 132,9 тыс. руб. Получить средство для катания по воду башкирская колония рассчитывала до 12 июля.

В комментарии «Коммерсанту» представители колонии тогда заявили, что хотели закупить «банан» для находящейся при исправительном учреждении базы отдыха «Дубрава», которая предоставляет услуги по организации семейного отдыха.

Указанная колония № 7 находится в башкирскоим городе Мелеуз. Там в начале февраля произошел скандал из-за ролика, снятого в колонии. На нем человек, который представился замначальника регионального оперативного отдела колонии в звании майора, с использованием нецензурных выражений угрожал изнасиловать своих коллег, если ему не присвоят звание полковника. В УФСИН по поводу видео заявили, что «данный сотрудник уволен по собственному желанию и не является сотрудником уголовно-исполнительной системы Башкирии с 27 января 2022 года».