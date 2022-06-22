Колония в Башкирии объявила тендер на закупку «банана» для катания
Исправительная колония № 7 в Башкирии объявила тендер на закупку «Водного банана буксируемого». Объявление размещено на одной из электронных площадок для госзакупок.
Цена закупки — не выше 132,9 тыс. руб. Дата размещения закупки — 22 июня, срок подачи заявок — до 23 июня.
Согласно спецификации закупки, исправительной колонии нужен шестиместный водный банан размерами 3,9 м × 2,4 м × 0,75 м. В комплекте к нему должны идти электрический насос, насос механический, паспорт, чехол, оболочка надувного «банана», образцы материала для ремонта. Гарантия на швы «банана» должна быть не менее года. Материал банана — ПВХ плотностью 700–850 г на 1 кв. м.
Получить водный «банан» башкирская колония рассчитывает до 12 июля — это крайний срок поставки.
РБК направил запрос в УФСИН по Башкирии.
Башкирская исправительная колония № 7 расположена в городе Мелеуз. В начале февраля произошел скандал из-за ролика, снятого в колонии. На нем мужчина, который представился замначальника регионального оперативного отдела колонии в звании майора, с использованием нецензурных выражений угрожал изнасиловать своих коллег, если ему не присвоят звание полковника. В УФСИН, комментируя видео, заявили, что «данный сотрудник уволен по собственному желанию и не является сотрудником уголовно-исполнительной системы Башкирии с 27 января 2022 года».