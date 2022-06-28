Суд в Киргизии оправдал экс-президента Атамбаева по делу о беспорядках

Вместе с ним оправдан его бывший советник Фарид Ниязов. Против Атамбаева в Киргизии открыто еще несколько уголовных дел, вину по которым он не признает

Алмазбек Атамбаев (Фото: Игорь Коваленко / EPA / ТАСС)

Суд в Бишкеке оправдал экс-президента Киргизии (2011–2017) Алмазбека Атамбаева и его советника Фарида Ниязова по уголовному делу об организации беспорядков в октябре 2020 года, передает 24.kg. Ниязова отпустили из-под стражи.

Протесты оппозиции начались после оглашения предварительных результатов выборов в парламент Киргизии. В результате президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку, исполняющим обязанности главы государства стал назначенный на должность премьер-министра Садыр Жапаров. Демонстранты после начала протестов освободили его из тюрьмы, где он находился по обвинению в организации беспорядков и взятии заложников (впоследствии Жапаров победил на президентских выборах и возглавил страну).

Атамбаев на момент начала протестов находился в СИЗО по другому уголовному делу — о коррупции. Митингующим удалось добиться его освобождения, и 9 октября Атамбаев со сторонниками выступили на центральной площади киргизской столицы. На следующий день сотрудники комитета нацбезопасности страны снова арестовали бывшего президента.

16 июня суд оправдал Атамбаева еще по двум возбужденным против него уголовным делам — о незаконной выдаче паспортов гражданам Турции и злоупотреблении должностным положением при строительстве школы. Помимо этого, против бывшего главы государства открыты дела о насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов, организации убийства и покушения на убийство, захвата заложников и другие. Атамбаев отвергал все обвинения в свой адрес и называл свое преследование политическим.