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Протесты в Киргизии ,  

Суд в Киргизии оправдал экс-президента Атамбаева по делу о беспорядках

Вместе с ним оправдан его бывший советник Фарид Ниязов. Против Атамбаева в Киргизии открыто еще несколько уголовных дел, вину по которым он не признает
Алмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев (Фото: Игорь Коваленко / EPA / ТАСС)

Суд в Бишкеке оправдал экс-президента Киргизии (2011–2017) Алмазбека Атамбаева и его советника Фарида Ниязова по уголовному делу об организации беспорядков в октябре 2020 года, передает 24.kg. Ниязова отпустили из-под стражи.

Протесты оппозиции начались после оглашения предварительных результатов выборов в парламент Киргизии. В результате президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку, исполняющим обязанности главы государства стал назначенный на должность премьер-министра Садыр Жапаров. Демонстранты после начала протестов освободили его из тюрьмы, где он находился по обвинению в организации беспорядков и взятии заложников (впоследствии Жапаров победил на президентских выборах и возглавил страну).

Атамбаев на момент начала протестов находился в СИЗО по другому уголовному делу — о коррупции. Митингующим удалось добиться его освобождения, и 9 октября Атамбаев со сторонниками выступили на центральной площади киргизской столицы. На следующий день сотрудники комитета нацбезопасности страны снова арестовали бывшего президента.

Протесты после выборов в Киргизии. Главное
Политика
Фото:Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

16 июня суд оправдал Атамбаева еще по двум возбужденным против него уголовным делам — о незаконной выдаче паспортов гражданам Турции и злоупотреблении должностным положением при строительстве школы. Помимо этого, против бывшего главы государства открыты дела о насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов, организации убийства и покушения на убийство, захвата заложников и другие. Атамбаев отвергал все обвинения в свой адрес и называл свое преследование политическим.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Алмазбек Атамбаев суд оправдательный приговор Киргизия

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