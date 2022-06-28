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Военная операция на Украине ,  
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Депутаты Севастополя лишили Кучму звания почетного гражданина города

Второй президент Украины лишился очередного почетного звания в Крыму, ранее он перестал быть почетным крымчанином и почетным гражданином Керчи
Леонид Кучма
Леонид Кучма (Фото: Сергей Харченко / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Законодательное собрание Севастополя лишило экс-президента Украины Леонида Кучму звания почетного гражданина города. Об этом сообщается на сайте городского парламента.

Постановление «О лишении Кучмы Леонида Даниловича звания «Почетный гражданин города Севастополя» поддержали 16 депутатов, двое высказались против, еще двое — воздержались.

В конце мая заксобрание города приняло поправки в закон «О почетном гражданине города Севастополя», позволив депутатам парламента своим решением лишать почетного звания. До этого такое решение могли принять только на референдуме.

Леонида Кучму лишили звания почетного гражданина Керчи
Политика
Леонид Кучма

Леонид Кучма занимал должность президента Украины два срока, с 1994 по 2005 год. С 2015 по 2020 год (с перерывом) был председателем контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

В апреле Кучму лишили званий «Почетного крымчанина» и «Почетного гражданина Керчи». Власти Крыма пояснили, что такой шаг предпринят в отношении тех людей, кто «приветствовал энергетическую и водную блокады Крыма, кто ставит под сомнение правомочность и справедливость нашего возвращения в Россию, кто запятнал себя откровенной русофобией». Помимо Кучмы, почетных званий лишились первый президент Украины Леонид Кравчук, боксер Александр Усик и другие.

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
Леонид Кучма Севастополь Крым президент Украины почетный гражданин Украина

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