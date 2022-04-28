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Военная операция на Украине ,  
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Леонида Кучму лишили звания почетного гражданина Керчи

Леонид Кучма
Леонид Кучма (Фото: Евгений Малолетка / AP)

Депутаты Керченского горсовета в четверг проголосовали за то, чтобы лишить бывшего президента Украины Леонида Кучму и экс-премьера Крыма Сергея Куницына званий почетных граждан Керчи. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр города Святослав Брусаков.

«Экс-президент Украины и бывший председатель правительства Крыма лишены почетного звания за противоправные действия против интересов России и совершение действий, несовместимых с этим званием и порочащих его», — написал Брусаков.

Фамилии Кучмы и Куницына уберут с доски «Почетные граждане города-героя Керчи».

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Сергей Куницын был председателем совета министров Автономной Республики Крым с 1998 по 2005 год. С 2006 по 2010 год был председателем городской администрации Севастополя. С февраля по март 2014 года занимал должность представителя президента Украины в Автономной Республике Крым. После присоединения Крыма к России уехал на Украину. Ранее Госсовет Крыма лишил Куницына почетного звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта Автономной Республики Крым» и знака отличия «За верность долгу».

Леонид Кучма занимал должность президента Украины с 1994 по 2005 год. С 2015 по 2020 год был председателем контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Ранее Госсовет Крыма лишил его звания «Почетный крымчанин».

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