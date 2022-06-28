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Политика ,  

Кадыров стал лауреатом ордена «За заслуги перед стоматологией»

Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: ramzan / VK)

Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову вручили орден «За заслуги перед стоматологией» I степени. Об этом он заявил на своей странице в «ВКонтакте».

27 июня Кадыров принял участие в открытии нового здания Грозненской стоматологической поликлиники №1. «В ходе мероприятия за вклад в развитие стоматологической службы Чеченской Республики мне вручили орден «За заслуги перед стоматологией» I степени от Стоматологической ассоциации России», — рассказал Кадыров.

Глава Чечни, в свою очередь, наградил орденом [Ахмата] Кадырова главного врача больницы Юнуса Умарова.

Кадыров сообщил о формировании четырех чеченских батальонов «Ахмат»
Политика
Фото: Елена Афонина / ТАСС

В августе прошлого года Кадыров получил премию телеканала ВГТРК «Грозный» за создание «качественного контента». Приз составил 45 тыс. руб. Кадырова наградил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Как сообщил телеканал, Кадыров нередко снимал видео в «экстремальных условиях» и «труднодоступных местах», а зачастую и лично комментировал происходящее в кадре. «В частности, глава региона познакомил подписчиков с собственным попугаем», — отметил телеканал «Грозный».

Теги
Рамзан Кадыров Чечня стоматология

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