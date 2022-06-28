МИД запретил двум шведским государственным организациям работать в России

Россия потребовала от двух шведских организаций прекратить работу в стране. С начала спецоперации они перенаправили часть бюджета, выделенного в том числе на природоохранные проекты, на поддержку российских СМИ и правозащитников

Фото: Андрей Любимов / РБК

В России запретили работать Шведскому агентству международного развития и Шведскому институту — двум государственным организациям, которые занимаются продвижением шведской культуры и языка за рубежом, сообщается на сайте МИДа.

В России обе реализуют стратегию Швеции по поддержке демократии, прав человека и окружающей среды, которую финансирует государство. Однако в настоящее время их проекты, в том числе в рамках этой стратегии, «не отвечают заявленным целям содействия развитию двустороннего гуманитарного и природоохранного сотрудничества, а фокусируются на стремлении дестабилизировать российское общество», заявили в МИДе. «Финансирование таких проектов, несмотря на неоднократные напоминания российской стороны о необходимости придания им транспарентности, носило непрозрачный характер», — отметили в ведомстве.

По данным МИДа, на работу этих двух организаций в России Швеция выделяет 389 млн шведских крон (более 2 млрд руб. по текущему курсу). Но после начала российской спецоперации на Украине шведская сторона заявила, что все эти средства теперь будут использоваться исключительно для поддержки «российских демократических, правозащитных, экологических НПО и независимых СМИ», продолжили в ведомстве.

Всего, по информации МИДа, на эти цели перенаправят около 40% общего бюджета стратегии, который изначально был выделен на реализацию российско-шведских проектов в других сферах с госучастием.

«Тем самым окончательно свернуты российско-шведские природоохранные инициативы в регионе Балтийского моря и Баренцевом/Евроарктическом регионе, а также обмен опытом в обеспечении социального благополучия и улучшения условий жизни людей с ограниченными возможностями <...>, а также взаимодействие по линии государственных вузов», — заявили в МИДе.

В связи с этим российские власти признали любую деятельность Шведского агентства международного развития и Шведского института в стране нежелательной. Если же те продолжат работу по продвижению проектов, Москва вышлет их сотрудников из страны, предупредили в министерстве. Ноту о необходимости приостановить работу двух учреждений МИД вручил главе шведской дипмиссии.

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РБК обратился за комментарием в посольство Швеции в России, Шведское агентство международного сотрудничества и Шведский институт.

Как сообщается на сайте Шведского института, его задача — укреплять сотрудничество со странами Балтийского региона и Восточного партнерства. Он работает в том числе в Армении, Азербайджане, Белоруссии и России (в двух последних приостановлена поддержка субъектов госсектора), Эстонии, Грузии и других государствах. У организации, в частности, есть стипендиальная программа, которой могут воспользоваться российские студенты. Она позволяет получить полное финансирование на обучение в магистратуре шведских вузов.

В свою очередь, Шведское агентство международного сотрудничества работает примерно в 30 государствах Африки, Азии, Латинской Америки и Европы. Оно разрабатывает страновые стратегии в области демократии, прав человека и гендерного равенства, а также окружающей среды и развития рыночных отношений и представляет поддержку общественным организациям в государствах-партнерах.

Пока ни Шведский институт, ни Шведское агентство международного развития не числятся в реестре нежелательных организаций Минюста.

В мае Генпрокуратура внесла в этот реестр немецкий Фонд им. Генриха Бёлля. В ведомстве сочли, что его работа угрожает конституционному строю и безопасности страны.

Этот фонд, названный в честь немецкого писателя, лауреата Нобелевской премии, — политическая организация из Берлина, связанная с немецкой партией «Зеленые». Она занимается проектами примерно в 60 странах и имеет офисы в 34 государствах, в том числе в России и на Украине. Основная задача фонда — политическое образование в Германии и за рубежом «для содействия демократическим решениям, социально-политической приверженности и международному взаимопониманию». В 2020 году фонд предоставил 271 стипендию студентам и докторантам.