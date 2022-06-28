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Военная операция на Украине ,  

СК заведет дело после слов главы украинской разведки о диверсиях в России

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил следователям возбудить уголовное дело на главу украинской разведки Кирилла Буданова после его слов о терактах и диверсиях на территории России. Об этом сказано в сообщении на сайте СК.

Следователи проверят информацию о воинских подразделениях сил Украины, которые готовят теракты и диверсии в России, заявил Бастрыкин. Они также изучат сообщения СМИ о том, что «командование ВСУ склоняло контрактников к совершению терактов». По версии ведомства, «военнослужащих принуждали к проведению диверсионно-подрывных работ против мирного населения и гражданской инфраструктуры населенных пунктов».

Глава разведки Украины заявил о диверсиях в России и «партизанах»
Политика
Кирилл Буданов

27 июня Буданов заявил, что в России проходят и будут проходить атаки и диверсионные операции, однако не уточнил, стоит ли за этими действиями украинское руководство.

Глава украинской разведки отметил, что на тех территориях Украины, которые российские военные взяли под контроль работают партизаны — он вспомнил о подрыве автомобиля в Херсонской области, при котором погиб начальник управления молодежи и спорта Дмитрий Савлученко. Он входил в военно-гражданскую администрацию, которая появилась после того, как российские войска установили контроль над Херсонской областью.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Киев ввел военное положение и разорвал с Москвой дипломатические отношения. Представители Генассамблеи ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска. Однако военные действия не прератились и идут уже больше четырех месяцев.

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