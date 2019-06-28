Греческий депутат заявил о праве Гаврилова на кресло спикера в Грузии

Генсек Межпарламентской ассамблеи православия опроверг утверждение о том, что он должен был вести заседание в Тбилиси. О том, что в документах к сессии он значился в качестве ведущего, ранее заявил представитель премьера Грузии

Сергей Гаврилов (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Согласно уставу Межпарламентской ассамблеи православия, ежегодное заседание ведет президент организации, должность которого в данный момент занимает Сергей Гаврилов, заявил 28 июня РБК депутат греческого парламента от партии СИРИЗА и генеральный секретарь ассамблеи Андреас Михаилидис. Накануне Зураб Абашидзе, спецпредставитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией, сообщил РБК об ошибочном появлении Гаврилова в кресле спикера 26-ой ассамблеи в Тбилиси. «В программе значилось, что заседание должен был вести греческий генеральный секретарь Андреас Михаилидис», — сказал он. По мнению Абашидзе, неожиданное появление в роли председательствующего Гаврилова и явилось причиной возмущения, которое вылилось в акции протеста на улицах грузинской столицы. Спецпредставитель премьера также возложил ответственность на генсека организации за то, что тот не приостановил работу Ассамблеи во время стихийного митинга на улице.

В ответ на запрос РБК Андреас Михаилидис добавил, что как генеральный секретарь он отвечает за техническую организацию мероприятия, и подобный уклад не меняется на протяжении 26 лет работы ассамблеи. Ранее Михаилидис призывал власти Грузии взять на себя ответственность за инцидент, произошедший во время заседания. Он также отметил, что произошедшее никак не повлияет на дальнейшую работу организации.

В Тбилиси 20 июня группа депутатов от оппозиционного Единого национального движения выступила против участия российской делегации в заседании межпарламентской ассамблеи, в тот же день в Тбилиси начались массовые акции протеста продолжающиеся до сих пор. В ночь на 21 июня первая акция протеста была разгонана полицией. Власти Грузии пошли на уступки протестующих: помимо того, что в отставку после инцидента подал председатель паралмента Ираклий Кобахидзе, было объявлено об изменении избирательной системы и об освобождении из-под стражи всех задержанных 21 июня. Пока невыполненным остается одно требование — об отставке главы МВД Георгия Гахария.