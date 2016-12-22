Саакашвили назвал приговор суда в Тбилиси незаконным

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, заочно приговоренный на родине к трем годам тюрьмы, назвал вердикт незаконным. Об этом политик написал в Facebook.

«Приговор» грузинского суда, который находится под полным контролем крупнейшего частного акционера «Газпрома» [бывшего премьер-министра страны Бидзины] Иванишвили, в отношении меня полностью незаконен и противоречит всем международным, национальным нормам и здравому смыслу», — считает Саакашвили.

То, что его судят за использование права на помилование, по мнению экс-президента, говорит о политическом характере дела, а также о том, что новые власти страны за пять лет не нашли более существенного компромата.

«Но этот «приговор», так же, как и параллельный процесс в Киеве, показывает, что олигархические власти Украины и Грузии действуют синхронно и в полной координации друг с другом против меня как лидера борьбы против коррупции, олигархата и грабежа народа», — уверен бывший президент.

Бывший президент Грузии заявил, что, «несмотря на все заговоры олигархов», намерен «до полной победы наших народов» бороться с коррупцией, бедностью и унижением людей.

5 января городской суд Тбилиси признал Саакашвили виновным в злоупотреблении полномочиями за то, что он помиловал четверых полицейских, осужденных за убийство сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани, личным решением, в обход специальной комиссии.

В ноябре 2014 года прокуратура Грузии обвинила Саакашвили в попытке помешать расследованию убийства Гиргвлиани. Кроме того, экс-президент, по версии следствия, покрывал причастных к делу чиновников. Сам политик, к тому времени покинувший страну, был объявлен в Грузии в розыск по делу о растрате государственных средств.