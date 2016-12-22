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Больше половины россиян поддержали обмен политзаключенными с Украиной
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Больше половины россиян поддержали обмен политзаключенными с Украиной
Политика, 12:00
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Больше половины россиян поддержали обмен политзаключенными с Украиной
Более половины россиян выступили за обмен политзаключенными с Украиной, показал опрос Левада-центра. В то же время почти две трети респондентов не знают о голодовке осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

​Левада-центр провел опрос об отношении россиян к голодовке украинского режиссера Олега Сенцова в России, а также к идее обмена политзаключенными между Россией и Украиной. Результаты опроса есть в распоряжении РБК​.

Социологи спросили респондентов, слышали ли они о голодовке украинского режиссера, отбывающего срок заключения в России, с требованием освободить украинских политзаключенных. Впервые слышат о голодовке почти две трети респондентов — 63%. Хорошо знают о ней 6% и что-то слышали 31%.

Более половины респондентов (58%) поддерживают идею обмена политзаключенными между Россией и Украиной. 21% опрошенных сказали о полной поддержке и 37% скорее поддержали такую инициативу. Скорее не поддерживают идею обмена 15%, и 10% абсолютно не поддерживают. Еще 18% затруднились ответить.

Опрос был проведен 22–26 июня 2018 года по всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 регионах. Исследование прошло на дому у респондентов методом личного интервью.

Ситуация с Сенцовым для россиян намного менее известна, чем в случае с обменом осужденной в России украинской летчицы Надежды Савченко, отмечает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. 25 мая Савченко, осужденная в России на 22 года тюрьмы, была помилована президентом России Владимиром Путиным и отправлена из России на Украину. Одновременно с этим в Киеве были помилованы и отпущены в Россию Александр Александров и Евгений Ерофеев, осужденные на Украине на 14 лет каждый. Тогда больше половины (56%) россиян, слышавших об украинской летчице, положительно восприняли обмен, сообщал Левада-центр.

Респондентам не нравится практика «заложничества» и «комфортнее думать, что Украина воюет сама с собой», поэтому они готовы поддержать компромиссные схемы обмена, отметил Виноградов.

Режиссер Олег Сенцов был задержан 10 мая 2014 года по обвинению в поджоге офисов «Русской общины Крыма» и «Единой России», а также в подготовке теракта в Крыму. По версии следствия, он со своими соратниками собирался взорвать несколько объектов в Симферополе, и у Сенцова была найдена взрывчатка.

Режиссер свою вину отрицает и отказался просить помилование у президента России Владимира Путина. В августе 2015 года его осудили на 20 лет строгого режима. Он находится в колонии на Ямале и более месяца продолжает голодовку с требованием освобождения украинских политзаключенных из российских колоний. Как рассказывал РБК адвокат Дмитрий Динзе, ключевые свидетели по делу Геннадий Афанасьев и Андрей Чирний отказались подтвердить в суде данные в ходе предварительного следствия показания, а сам Сенцов жаловался на пытки.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал прошение президенту Владимиру Путину о помиловании Сенцова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что не видел этого обращения, подчеркнув, что подобная просьба не может стать основанием для каких-то действий, так как в России действует иная процедура помилования.

Автор: Владимир Дергачев.
Теги: Олег Сенцов , Левада-центр , Опрос , политзаключенный
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