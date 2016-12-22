Совфед отказался запрещать чиновникам отдых в принявших санкции странах

Законодательный запрет чиновникам отдыхать и инвестировать в странах, наложивших санкции на Россию, неконституционен и чрезмерен. Такова реакция Совета Федерации на предложение ввести эти меры и увольнять за их нарушение

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Чрезмерный запрет

​В Совете Федерации рассмотрели идею Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» ввести запрет для российских чиновников на въезд в «санкционные» страны, в том числе с туристическими целями, покупку недвижимости и обучение детей в этих странах. Письмо с такими предложениями (есть у РБК) в конце мая председателям ​Госдумы и Совета Федерации Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко направил Рахман Янсуков, глава «Аванти». Он предлагал зафиксировать эти нормы в законодательстве и за их нарушение наказывать чиновников, вплоть до увольнения.

Ответное письмо Янсукову (есть у РБК) 26 июня подписал глава аппарата комитета верхней палаты по конституционному законодательству и госстроительству Петр Кучеренко. Он не соглашается с предложениями «Аванти», ссылаясь на позицию Конституционного суда, изложенную в его постановлениях, согласно которой при правовых ограничениях лиц со специальным публичным статусом федеральный законодатель должен соблюдать «баланс конституционно защищаемых ценностей, публичных и частных интересов». Поэтому надо «использовать не чрезмерные, а только необходимые и строго обусловленные конституционно одобряемыми целями меры, соблюдая при этом принципы справедливости, равенства и соразмерности», говорится в письме Кучеренко.

Кроме того, глава аппарата комитета напоминает про уже существующие ограничения для чиновников: им запрещено иметь счета в иностранных банках, также они обязаны декларировать семейную зарубежную собственность и источники доходов, за счет которых она приобретена. «В связи с этим представляется возможным утверждать, что действующим законодательством определен разумный предел разграничения государственных и частных интересов в рассматриваемой сфере», — указывает представитель аппарата комитета.

Кучеренко также ссылается на федеральный закон о порядке выезда из России и въезда в страну, согласно которому ограничения на выезд могут быть только временными.

Законодательные ограничения на выезд чиновников в страны, наложившие санкции на Россию, «должны быть подкреплены» достаточным обоснованием с учетом значимости свободы передвижения как конституционно защищаемой ценности, резюмируется в ответе Совета Федерации. «Законодательство в сфере противодействия коррупции является предметом пристального внимания со стороны законодателя и постоянно совершенствуется с учетом актуальных общественно-политических условий», — добавляет Кучеренко.

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Угроза для профессии

«С этической точки зрения неприемлемо, работая на государство, отдыхать в странах, которые ввели в отношении твоего работодателя экономические, политические и «культурные» санкции», — прокомментировал Янсуков РБК позицию Совета Федерации. Он напомнил про «принципы справедливости, равенства и соразмерности», упомянутые в ответе, и про существующие ограничения по выезду для некоторых групп госслужащих. Базируясь на них, «Аванти» и предлагала запретить всем муниципальным и федеральным государственным служащим отдыхать в странах, которые «ведут против России экономическую войну», пояснил Янсуков.

Сейчас выезд за рубеж ограничен для российских силовиков. В апреле 2015 года рекомендации не выезжать в западные страны разослало своим сотрудникам руководство МВД, ФСБ и ФСКН (позднее вошла в состав МВД). Несколько собеседников в полиции тогда рассказывали РБК, что все офицеры, начиная от командира взвода и выше, сдали в отделы кадров свои загранпаспорта. Позднее среди силовиков был негласно распространен и список нежелательных к посещению стран.

Согласно федеральному закону «О государственной тайне» право гражданина на выезд из России может быть временно ограничено, если он имеет доступ к сведениям «особой важности» или «совершенно секретным сведениям».

В мае 2018 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что никто не может запретить гражданину России отдыхать там, где он хочет, и добавила, что выступает против «неумных, непродуманных» запретов. В декабре 2016 года профильный комитет Госдумы отклонил законопроект депутата от КПРФ Валерия Рашкина, который предложил запретить госслужащим иметь недвижимость за рубежом.

Российская элита глубоко укоренилась в западных странах, в связи с чем блокирование подобных инициатив не удивляет, отметил директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. Однако это, по его мнению, противоречит «патриотическим» тезисам государственной пропаганды, обеспечивающей лояльность избирателя.

Многие депутаты и чиновники, как состоятельные люди, и их семьи имеют недвижимость за рубежом, прокомментировал РБК замдиректора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов. Введение тотального запрета на это и выезд за границу заставит многих срочно продавать активы и лишит привлекательности государственную службу, считает политолог. «Профессия предполагала бы слишком большие ограничения по сравнению с другими возможностями на рынке», — заключил Игнатов.