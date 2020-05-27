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СМИ сообщили о ДТП с участием служебного автомобиля мэра Магаса

Служебный автомобиль мэра Магаса Руслана Арсамакова попал в аварию на въезде в город, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По словам собеседника агентства, вечером во вторник служебный автомобиль Арсамакова вылетел в кювет с моста на въезде в столицу Ингушетии. «Информации о пострадавших пока нет», — добавил он. Он также не смог уточнить, находился ли сам Арсамаков в автомобиле во время аварии.

Источник в администрации Магаса также сообщил ТАСС о ДТП с участием автомобиля мэра. «Машина попала в ДТП, это правда», — отметил он.

«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник передает, что мэр получил травмы при аварии и доставлен в больницу. «Причиной инцидента мог стать наезд на сооружение моста. Арсамаков получил травмы», — сообщил источник.

В ноябре прошлого года в ДТП попал мэр Тулуна (Иркутская область) Юрий Карих. Он находился за рулем автомобиля, который врезался в стоявший на обочине грузовик. В результате аварии погибла жена мэра. Сам он получил травмы и был госпитализирован.

Теги: Магас, Ингушетия, ДТП
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