Politico узнала о страхе соратников Байдена, что «демократии конец»

До выборов президента США осталось полгода, среди демократов растет паника. Источники Politico рассказали, что перспективам Байдена мешает множество причин: от непопулярности Харрис до высокой инфляции

Камала Харрис и Джо Байден (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

На самых высоких уровнях Демократической партии в США растет «всепроникающее чувство страха» по поводу перспектив переизбрания в ноябре действующего президента Джо Байдена, пишет Politico со ссылкой на источники.

«Вы же не хотите быть тем, кто официально скажет, что мы обречены, что компания идет плохо или что Байден совершает ошибки. Никто не хочет быть таким человеком», — сказал на условиях анонимности сотрудник Демократической партии, тесно связанный с Белым домом.

По его словам, результаты опросов «вызывают панику». «Это не «о боже мой, [конкурент Барака Обамы от республиканцев на выборах 2012 года] Митт Ромни может стать президентом». Это «о боже мой, демократии может прийти конец», — пояснил собеседник газеты.

Существует почти 20 причин, почему Байден рискует проиграть, — от иммиграции и высокой инфляции до возраста и непопулярности вице-президента Камалы Харрис, рассказал советник крупных спонсоров демократов.

Спонсоры партии ежечасно интересуются насчет перспектив Байдена, добавил он: «гораздо проще показать им [список], поэтому, пока они читают, я могу налить им выпить». В то же время составленный список условий, которые помогут победить, «настолько мал, что мне даже не нужно сохранять его в своем телефоне».

Выборы президента США пройдут в ноябре, инаугурация — в январе следующего года. Почти наверняка от демократов будет выдвинут 81-летний Джо Байден, от республиканцев — 77-летний Дональд Трамп. Официально съезды партий примут решения во второй половине лета. Согласно последним опросам, оба политика пользуются схожим уровнем популярности, однако демократ уступает в ключевых колеблющихся штатах, которые обеспечили ему победу в 2020 году: это Аризона, Мичиган, Висконсин, Невада, Джорджия, Северная Каролина и Пенсильвания.

Скорее всего, Байден продолжит предвыборную гонку и представит демократов на выборах, считают опрошенные РБК эксперты. «Его единственной надеждой будет то, что для демократического электората вероятность возвращения Трампа — это даже еще большая катастрофа, чем [его победа] в 2016 году. Потому что это будет означать, что Трамп не страшная случайная аберрация, а некая тенденция», — оценил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.