Кличко объяснил ночные «вибрации» в Киеве переброской техники

Вибрации могут быть связаны с перевозкой в зону боевых действий «новой» и «мощной» техники, сказал мэр. Ночью на фоне атаки дронов жители Киева жаловались на вибрации в городе. При этом сейсмологи о землетрясении не сообщали

Киев, Украина (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Вибрации, на которые жаловались киевляне ночью 28 мая, связаны с переброской военной техники в зону боевых действий. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в эфире национального телемарафона.

«Это оружие идет на фронт. Новая, мощная [техника]. И могут быть вибрации, связанные с этим», — сказал он.

Ранее украинские СМИ, в том числе УНИАН и «Зеркало недели», писали, что в ночь на 28 мая жители Киева жаловались на вибрации. При этом сейсмологи не обнаружили признаков землетрясения, писали издания.

В ночь на 28 мая Киев подвергся атаке дронами. Глава городской военной администрации Сергей Попко назвал ее самой массированной с начала боевых действий. В городе объявили воздушную тревогу, которая длилась около пяти часов. Работали силы ПВО, в разных районах падали обломки. Попко сообщал о разрушениях и гибели одного человека, а также об одном пострадавшем.

О последствиях этой атаки писал и Кличко. Он уточнял, что в Печерском районе города произошел пожар на крыше девятиэтажного дома, а в Соломенском районе повреждения получил третий этаж семиэтажного здания. Также спасатели потушили пожар на крыше трехэтажного склада в Голосеевском районе, говорил мэр.

В российском Минобороны неоднократно отчитывались о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по объектам военного управления и энергетической системы Украины.