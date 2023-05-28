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Выборы президента Турции ,  
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Эрдоган набрал больше 50% на выборах после обработки 90% голосов

TRT Haber: Эрдоган набирает более 50% голосов на выборах после обработки 90%
В Турции прошел второй тур президентских выборов. По данным оппозиционного телеканала Halk TV, после обработки свыше 90% голосов Эрдоган получает 50,76%, а Кылычдароглу – 49,24%
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 52,61% на выборах после обработки 91,55% голосов избирателей, передает TRT Haber. Его соперник, кандидат от Национального альянса Кемаль Кылычдароглу получает 47,39%.

Явка составила более 85%.

Согласно данным CNN Turk, после подсчета 89,81% голосов Эрдоган набирает 52,72%, Кылычдароглу – 47,28%. По данным оппозиционного телеканала Halk TV, после обработки свыше 90% голосов Эрдоган получает 50,76%, а Кылычдароглу – 49,24%. 

Голосование официально завершилось в 17:00 по местному времени (совпадает с московским). И Эрдоган, и Кылычдароглу пришли на избирательные участки и проголосовали. Действующий президент призвал сторонников присматривать за урнами для голосования, пока не будут объявлены окончательные результаты выборов.

Первый тур президентских выборов в Турции состоялся 14 мая и никто из кандидатов не смог набрать более 50% голосов: Эрдоган получил 49,51%, а Кылычдароглу — 44,88%. Третий участник первого тура, кандидат от националистического альянса ATA (получил чуть больше 5%) поддержал действующего президента страны.

Эрдоган занимает пост президента Турции с 2014 года. До этого он был премьер-министром с 2003-го. Он заявлял о готовности уйти из власти в случае поражения на выборах.

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Кемаль Кылычдароглу стал кандидатом от Национального альянса шести оппозиционных партий. Он более 10 лет является лидером Республиканской народной партии и участвует в президентских выборах впервые.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
выборы президента Турция Реджеп Тайип Эрдоган Кемаль Кылычдароглу

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