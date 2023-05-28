Эрдоган призвал сторонников присматривать за избирательными урнами
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал сторонников присматривать за избирательными урнами до объявления официальных результатов президентских выборов. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Я приглашаю всех моих братьев и сестер присматривать за урнами, пока результаты не станут окончательными», — написал он.
28 мая в Турции состоялся второй тур президентских выборов. Голосование завершилось в 17:00 по местному времени (совпадает с московским).
В финальном голосовании участвовали действующий турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, выдвинутый Республиканским альянсом, и кандидат от Национального альянса Кемаль Кылычдароглу. Они оба не смогли набрать больше 50% в первом раунде голосования: Эрдоган получил (49,51%), а его главный соперник — 44,88%. Опросы, которые приводили издания Hürriyet и Türkiye, предсказывали победу Эрдогана во втором туре.
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