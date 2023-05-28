В Турции завершился второй тур президентских выборов. В него вышли действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал сторонников присматривать за избирательными урнами до объявления официальных результатов президентских выборов. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Я приглашаю всех моих братьев и сестер присматривать за урнами, пока результаты не станут окончательными», — написал он.

28 мая в Турции состоялся второй тур президентских выборов. Голосование завершилось в 17:00 по местному времени (совпадает с московским).

В финальном голосовании участвовали действующий турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, выдвинутый Республиканским альянсом, и кандидат от Национального альянса Кемаль Кылычдароглу. Они оба не смогли набрать больше 50% в первом раунде голосования: Эрдоган получил (49,51%), а его главный соперник — 44,88%. Опросы, которые приводили издания Hürriyet и Türkiye, предсказывали победу Эрдогана во втором туре.

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