Захарова: одна из инвестиций США привела ко Второй мировой войне и холокосту

Захарова напомнила сенатору США о холокосте после слов о смерти россиян

Линдси Грэм (Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова американского сенатора-республиканца Линдси Грэма о том, что смерть россиян является «самой удачной» тратой денег для Соединенных Штатов, вспомнила о холокосте.

«Сенатору Грэму есть, с чем сравнивать. Одна из их инвестиций привела ко Второй мировой войне и холокосту», — написала она в Telegram.

Сенатор накануне встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. На кадрах, опубликованных пресс-службой украинского лидера, Грэм произносит: «Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно».

Захарова в ответ напомнила о работе американских корпораций в нацистской Германии. В частности, она привела слова Ялмара Шахта, в 1930-х годах занимавшего пост рейхсминистра экономики Германии о том, что «спонсирование Третьего рейха шло также из-за рубежа», и отметила роль компаний Ford, General Motors, Kodak, Coca Cola, Standard Oil и других.

Говоря о «миллиардах американских долларов», которые направляются на военную помощь Украине, представитель МИДа заявила: «В этой связи хотелось бы напомнить сенаторам и всем американским выгодополучателям, чем закончилась предыдущая авантюра».

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