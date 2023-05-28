Reuters: Северная Корея потратила год пандемии на строительство стены с Китаем и Россией

Reuters узнал об укреплении границы Северной Кореи с Китаем и Россией

Пандемия COVID-19 предоставила Пхеньяну «редкую возможность» отрезать все маршруты, которыми пользовались контрабандисты и перебежчики, пишет Reuters. За несколько лет КНДР построила сотни километров модернизированных заграждений

Фото: Yonhap / EPA / ТАСС

После начала пандемии коронавируса в 2020 году власти Северной Кореи приступили к масштабному строительству укреплений на севере страны — на границе с Россией и Китаем, сообщает Reuters со ссылкой на спутниковые снимки.

По данным агентства, режим пандемии предоставил Пхеньяну «редкую возможность» отрезать все маршруты, которыми ранее пользовались контрабандисты и перебежчики. За несколько лет КНДР построила сотни километров модернизированных пограничных заграждений, стен и постов охраны, отмечает Reuters.

КНДР граничит с Россией на севере (18 км границы), Китаем на северо-востоке (1,4 тыс. км) и Южной Кореей на юге (353 км).

Агентство напоминает, что по официальным данным, в прошлом году было зафиксировано только 67 перебежчиков из Северной Кореи по сравнению с 1047 в 2019 году.

Постоянный научный сотрудник американского Центра Стимсона Бенджамин Кацефф-Зильберштейн заявил Reuters, что закрытые границы в КНДР, вероятно, останутся на долго. «Долгосрочные последствия этого коснутся, в том числе, зарождающегося класса торговцев в Северной Корее и в городах, где процветающая неформальная торговля ранее давала многим людям, особенно женщинам, шанс проложить свой собственный путь», — отметил эксперт.

В январе 2020 года, на фоне распространения COVID-19, КНДР временно закрыла границу для иностранных туристов. Границы между Россией и Северной Кореей закрыли месяц спустя, тогда же было прекращено пассажирское железнодорожное сообщение. Так, из-за закрытых границ сотрудники российского посольства и члены их семей были вынуждены переходить границу КНДР на дрезине.

О первом случае заболевания COVID-19 Пхеньян сообщил только в насчале мая 2021 года. К 20 мая, по официальным данным, число заболевших составляло больше 2 млн человек, а количество умерших составляло 65 человек. Власти приняли решение использовать армию для своевременного обеспечения населения лекарствами и средствами индивидуальной защиты.

В августе 2022 года руководитель КНДР Ким Чен Ын заявил о победе над коронавирусом. В своей речи, он, в том числе, приказал чиновникам обеспечить совершенство «всеобщей многократной блокады в приграничных, прифронтовых и прибрежных районах, на море и в воздухе». Границы для иностранцев страна официально не открыла до сих пор.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом Данные по России i



