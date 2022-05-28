Порошенко второй раз за сутки попытался выехать из Украины

Порошенко выехал на встречную полосу, чтобы объехать очередь на границе Украины с Польшей, и был остановлен патрульными, сообщает «Украинская правда»

Петр Порошенко (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко вновь попытался пересечь границу с Польшей. Об этом сообщают «Украинская правда» и «Страна.UA» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, Порошенко во второй раз прибыл в пункт пропуска «Рава Русская» во Львовской области, где ранее ему отказали в выезде из страны.

Экс-президент и его окружение прибыли на границу на трех автомобилях. «Объезжал очередь по встречке и нарвался на полицию», — уточнил источник.

На пункте пропуска Порошенко предъявил диппаспорт, отмечает «Украинская правда».

Ранее 28 мая депутат возглавляемой им партии Ирина Геращенко сообщила, что Порошенко, который собирался посетить Вильнюс для участия в Парламентской ассамблее НАТО, не пропустили через границу, не объяснив причины. «Пограничники на пункте пересечения Рава-Русская несли какую-то чушь о «поддельном или отмененном распоряжении», — написала она.

Тогда источники «Украинской правды» в Государственной пограничной службе сообщили, что при прохождении паспортного контроля была предъявлена копия распоряжения председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука о командировке делегации.

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Однако в ходе проверки документа пограничники не смогли установить его подлинность, поскольку не считывался QR-код. В связи с этим Порошенко и пяти людям из его окружения не разрешили пересечь границу.

Весенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО должна была состояться в Киеве, но в марте ее перенесли в Вильнюс, где она проходит 27–30 мая.

В 2021 году Порошенко предъявили обвинение в госизмене по делу о поставке угля из республик Донбасса в 2014–2015 годах, когда он был президентом. Он также проходит подозреваемым по статьям о финансировании терроризма и создании террористической организации.

Суд избрал для политика меру пресечения в виде личного обязательства по первому требованию явиться в суд или на допрос. Порошенко называет свое преследование политически мотивированным.