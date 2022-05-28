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El Pais узнала о планах разместить в Латвии зенитно-ракетные комплексы

Страна собирается разместить в прибалтийской республике батарею зенитных ракетных комплексов NASAMS в знак приверженности НАТО. Альянс проведет саммит в Мадриде 29 и 30 июня
Фото: kongsberg.com
Фото: kongsberg.com

Испания собирается разместить зенитные ракетные комплексы в Латвии, сообщает газета El País со ссылкой на источники в правительстве.

«Испания усилит свой контингент в Восточной Европе в знак своей приверженности НАТО, которая проведет исторический саммит в Мадриде через месяц, 29 и 30 июня», — пишет издание.

Речь идет о размещении в прибалтийской республике батареи зенитных ракетных комплексов NASAMS для защиты «от возможного воздушного нападения России».

Эта система ПВО оснащена шестью ракетами AMRAAM типа Fire-and-forget («запустил и забыл»; такие ракеты не требуют дальнейшего управления после запуска и могут поразить цель вне зоны прямой видимости) и радаром Sentinel с дальностью действия от семи до десяти километров, уточняет издание.

Таким образом, Испания увеличит число своих военнослужащих в Латвии на 90–100 человек, пишет Crónica Global. Около 500 испанских солдат уже находятся на базе в Адажи в 120 км от границы с Россией под командованием Канады.

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В марте президент Латвии Эгилс Левитс заявил о необходимости постоянного присутствия американских войск в стране. По его словам, контингент НАТО должен расположиться на восточном фланге в Прибалтике, Польше и Румынии, что стало бы для России «мощным сигналом» о готовности альянса защищать входящие в него страны.

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Позднее лидеры стран альянса одобрили размещение дополнительных боевых групп в Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии. В апреле генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о проработке плана по отправке постоянных и полномасштабных военных сил к восточным границам.

На предстоящем саммите блока в Мадриде страны Балтии намерены потребовать «решений в области обороны» на восточном фланге. «Необходимо увеличение присутствия наземных, воздушных и военно-морских сил», — считают они.

В Кремле заявляли, что на востоке альянса создан «мощный такой кулак». «Еще до принятия решения об усилении восточного фланга НАТО де-факто это усиление уже производилось», — говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Теги
Елена Чернышова
Испания Латвия ракеты НАТО
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