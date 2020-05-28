КПРФ обсудила отказ от выборов в Архангельске в обмен на место сенатора

«Сейчас идет процесс формирования списка кандидатов от партии с учетом их перспектив. Такой вариант (отказ от участия в выборах в Архангельской области и выдвижение в качестве сенатора представителя КПРФ) возможен, но окончательного решения пока нет», — рассказал РБК один из источников в КПРФ.

По его словам, оформлению окончательных договоренностей мешает карантин.

Включение представителя компартии в тройку кандидатов в сенаторы от врио губернатора с последующим его выдвижением в Совет Федерации выгодно и партии, и Цыбульскому, продолжает собеседник РБК. «Мы боролись против Орлова (предыдущий глава региона, ушел в отставку 2 апреля), а к Цыбульскому отношение более позитивное. Его в целом хорошо восприняли в Архангельской области. К тому же в регионе у нас нет яркого кандидата (для выдвижения на выборах)», — резюмирует источник в КПРФ. Некрасова он считает подходящей кандидатурой в сенаторы, называя его "настоящим помором"

Два других собеседника в компартии добавляют, что у КПРФ не самые сильные позиции в регионе и серьезных кандидатов действительно нет. Однако КПРФ, в отличие от других парламентских партий, «была в протестной повестке», выступая против строительства мусорного полигона в Шиесе — этим и можно объяснить переговоры о неучастии коммунистов в выборах в обмен на место в Совфеде, рассуждает один из источников РБК.

При этом среди архангельских коммунистов «есть те, кто рвется» принять участие в кампании, и если руководство партии примет обратное решение, нельзя исключать раскола в региональном отделении, полагает другой член КПРФ.

Выдвижение в сенаторы представителя компартии возможно, такой вариант рассматривается, подтверждает близкий к руководству Архангельской области источник РБК. Однако у коммунистов в регионе слабые позиции, и Цыбульскому от неучастия КПРФ в губернаторских выборах «ни холодно, ни жарко», уверен он. Возможно, было бы даже лучше, если бы коммунисты выдвинули своего кандидата, «но это (потенциальный сенатор от КПРФ) — результат федеральных договоренностей», отмечает собеседник РБК.

На выборах в заксобрание Архангельской области в 2018 году КПРФ заняла третье место после «Единой России» и ЛДПР, получив по спискам 18,82% голосов. На выборах губернатора Архангельской области в 2015 году представитель КПРФ Василий Павлов также занял третье место с результатом 11,59% голосов.

Кто такой Александр Некрасов

Депутат Госдумы от КПРФ Александр Некрасов в 2016 году был первым номером избирательного списка партии по Костромской, Ивановской и Ярославской областях. Занимает пост зампреда комитета по энергетике. В Думе предыдущего созыва был зампредом комитета по земельным отношениям и строительству.

Согласно официальной биографии, родился в Северодвинске Архангельской области в 1963 году, учился там в школе и политехническом техникуме. С 1982 по конец 1983 года работал на Севмаше по специальности «сборщик достройщик», затем поступил в Карельский пединститут. С августа 1987 года по 1992 год работал в Северодвинске в сфере строительства.

Согласно закону «О порядке формирования Совета Федерации», кандидат в сенаторы должен прожить в регионе либо в течение пяти лет, непосредственно предшествующих выдвижению в Совфед, либо в совокупности в течение двадцати лет, предшествующих выдвижению. Таким образом, биография Некрасова соответствует требованиям ценза оседлости.

В 1992 году Некрасов переехал из Северодвинска в Санкт-Петербург, где основал строительную компанию «Лидер Групп». В 2002 она начала строить первый жилой дом. После того, как в 2011 году Некрасов стал депутатом Госдумы, бизнес перешел его жене Елене Некрасовой, именно на нее сейчас оформлены часть застройщиков, входящих в «Лидер Групп». По итогам подачи деклараций за 2017 год Некрасова оказалась самой богатой по доходу женой депутата — при доходе супруга в 29,9 млн. руб., она заработала 2,3 млрд. руб.

Некрасов также владел более 80% акций в Стройкомбанке, но в 2014-м продал свою долю президенту GS Group Андрею Ткаченко. В 2015 году у банка отозвали лицензию.