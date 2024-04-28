Адмирал США заявил о применении Китаем стратегии «лягушки в кипятке»

Действия Китая в Индо-Тихоокеанском регионе становятся более агрессивными, но Пекин действует постепенно, и другие страны «недооценивают опасность, пока не станет слишком поздно», считает адмирал США

Джон Акилино (Фото: Rod Lamkey / CNP / Global Look Press)

Китай наращивает военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, а его действия становятся все более агрессивными, заявил Financial Times глава Индо-Тихоокеанского командования США (USPACOM), адмирал Джон Акилино.

«Они становятся более агрессивными и более смелыми, это становится все более опасным», — сказал Акилино. По его мнению, Китай применяет стратегию «лягушки в кипятке», то есть наращивает напряженность в регионе постепенно — так, что другие страны «недооценивают опасность, пока не станет слишком поздно». О действиях Пекина, которые, по мнению, Акилино, выходят за рамки международных правовых норм, нужно говорить постоянно.

Метафорой «лягушка в кипятке» описывают неспособность людей реагировать на значительные негативные изменения, которые происходят постепенно. Она появилась после научного эксперимента XIX века по наблюдению за реакцией лягушек, которых помещали либо в кипящую воду, либо в холодную, которую медленно нагревали.

По словам адмирала, за три года его пребывания на посту главы Индо-Тихоокеанского командования Китай демонстрировал «все более дестабилизирующее поведение». Одним из самых напряженных эпизодов Акилино назвал визит на Тайвань летом 2022 года Нэнси Пелоси, которая тогда была спикером палаты представителей США. После поездки Пелоси Китай начал масштабные военные учения вблизи острова, который считает своей отколовшейся провинцией. По словам Акилино, Пекин неверно истолковал этот визит, посчитав, что США больше не признают политику «одного Китая»; адмирал опасался, что Китай в ответ предпримет действия, которые «могут нанести ущерб», признался он.

22 апреля США начали с Филиппинами учения в Южно-Китайском море с участием Франции и Австралии, наблюдать за ними будут Великобритания, Германия, Индия, Канада и Япония. Всего в учениях задействованы 16,7 тыс. человек, по сценарию они отработают освобождение захваченных противником островов, а также потопление вражеского корабля. Опрошенные CNN аналитики отметили, что маневры призваны послать Китаю сигнал о способности США разместить наступательные вооружения в регионе, которые могут поразить китайские военные объекты. Пекин назвал действия Вашингтона «просчетом» и призвал прекратить конфронтацию в регионе.

Китайские аналитики, с которыми поговорила Washington Post, заявляют, что США строят базы близ Китая на линии островов, расположенных неподалеку от материковой Азии, чтобы помешать китайским кораблям выйти из Южно-Китайского моря в открытые воды Тихого океана, если начнется война.