В США больше 700 студентов задержали из-за пропалестинских протестов

Волна пропалестинских протестов захлестнула США после того, как полиция разогнала палаточный лагерь на территории Колумбийского университета 19 апреля. С тех пор полицией было задержано более 700 студентов по всей стране

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Больше 700 человек были задержаны за последнюю неделю на студенческих акциях в поддержку палестинцев в США, посчитала The New York Times (NYT), проанализировавшая все официальные заявления полиции и департаментов.

Как отмечает газета, волну студенческой активности спровоцировало задержание полицией 108 человек при разгоне палаточного лагеря на территории Колумбийского университета в Нью-Йорке (Columbia University) 19 апреля. В итоге за последнюю неделю по всей стране были арестованы сотни студентов.

Так, 118 человек были задержаны во время разгона палаточного лагеря на территории университета Колледж Эмерсон (Бостон, штат Массачусетс), еще 102 — в Северо-Восточном университете (Бостон), 93 — в Университете Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе. Еще десятки студентов задержаны в Техасском университете, Индианском университете (Блумингтон), Университете Эмори (Атланта, штат Джорджия) и Университете штата Аризона. Задержания также произошли в Принстонском, Йельском, Нью-Йоркском университетах, Университете Миннесоты и Университете штата Огайо.

Война в секторе Газа продолжается с 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС атаковала приграничные регионы Израиля, одновременно нанося массированные ракетные удары и захватывая заложников. В ответ Израиль объявил ХАМАС войну и начал в секторе Газа наземную операцию.

По последним данным Минздрава Палестины, в ходе боевых действий погибли свыше 34 тыс. палестинцев, ранены почти 78 тыс. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини ранее заявил, что число погибших в секторе Газа детей за последние шесть месяцев превышает количество детей, погибших в конфликтах по всему миру за последние четыре года.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху говорил, что никакое международное давление, «ложные обвинения» в адрес государства или военнослужащих не повлияют на настойчивость страны в вопросе уничтожения ХАМАС. Израиль «будет твердо противостоять миру, если это необходимо», подчеркивал политик. Президент США Джо Байден, который долгое время поддерживал Нетаньяху, в начале апреля подверг резкой критике действия ЦАХАЛ в секторе Газа и назвал нынешний подход израильского премьер-министра к конфликту ошибкой.