 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

В США больше 700 студентов задержали из-за пропалестинских протестов

NYT: свыше 700 студентов задержали в США из-за пропалестинских протестов
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Волна пропалестинских протестов захлестнула США после того, как полиция разогнала палаточный лагерь на территории Колумбийского университета 19 апреля. С тех пор полицией было задержано более 700 студентов по всей стране
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Больше 700 человек были задержаны за последнюю неделю на студенческих акциях в поддержку палестинцев в США, посчитала The New York Times (NYT), проанализировавшая все официальные заявления полиции и департаментов.

Как отмечает газета, волну студенческой активности спровоцировало задержание полицией 108 человек при разгоне палаточного лагеря на территории Колумбийского университета в Нью-Йорке (Columbia University) 19 апреля. В итоге за последнюю неделю по всей стране были арестованы сотни студентов.

Так, 118 человек были задержаны во время разгона палаточного лагеря на территории университета Колледж Эмерсон (Бостон, штат Массачусетс), еще 102 — в Северо-Восточном университете (Бостон), 93 — в Университете Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе. Еще десятки студентов задержаны в Техасском университете, Индианском университете (Блумингтон), Университете Эмори (Атланта, штат Джорджия) и Университете штата Аризона. Задержания также произошли в Принстонском, Йельском, Нью-Йоркском университетах, Университете Миннесоты и Университете штата Огайо.

Вузы в США столкнулись с оттоком спонсоров из-за реакции на атаку ХАМАС
Политика
Студенты Колумбийского университета,&nbsp;участвуют в митинге в поддержку Палестины&nbsp;в университете,&nbsp;12 октября&nbsp;2023 года в Нью-Йорке

Война в секторе Газа продолжается с 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС атаковала приграничные регионы Израиля, одновременно нанося массированные ракетные удары и захватывая заложников. В ответ Израиль объявил ХАМАС войну и начал в секторе Газа наземную операцию.

По последним данным Минздрава Палестины, в ходе боевых действий погибли свыше 34 тыс. палестинцев, ранены почти 78 тыс. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини ранее заявил, что число погибших в секторе Газа детей за последние шесть месяцев превышает количество детей, погибших в конфликтах по всему миру за последние четыре года.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху говорил, что никакое международное давление, «ложные обвинения» в адрес государства или военнослужащих не повлияют на настойчивость страны в вопросе уничтожения ХАМАС. Израиль «будет твердо противостоять миру, если это необходимо», подчеркивал политик. Президент США Джо Байден, который долгое время поддерживал Нетаньяху, в начале апреля подверг резкой критике действия ЦАХАЛ в секторе Газа и назвал нынешний подход израильского премьер-министра к конфликту ошибкой.

В США больше 700 студентов задержали из-за пропалестинских протестов
В США больше 700 студентов задержали из-за пропалестинских протестов

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Палестина протесты США студенты Израиль ХАМАС
Материалы по теме
Reuters узнал о споре в США по поводу соблюдения Израилем прав человека
Политика
В Израиле назвали сроки наступления на Рафах
Политика
В ООН заявили о гибели в Газе большего числа детей, чем в мире за 4 года
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
Минпромторг предложил эксперимент по маркировке чипсов и соусов Общество, 04:37
WP узнала, что данные Зеленского о потерях могли быть специально занижены Политика, 04:34
На Поклонную гору в Москве привезли захваченный на Украине танк Leopard Политика, 03:56
Полянский ответил послу Литвы на фото Крымского моста с ракетой Политика, 03:44
В США больше 700 студентов задержали из-за пропалестинских протестов Политика, 03:36
Reuters узнал о споре в США по поводу соблюдения Израилем прав человека Политика, 02:53
«РИА Новости» узнало детали о 12-м фигуранте дела о теракте в «Крокусе» Общество, 02:53
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Стал известен победитель 12 сезона шоу «Голос» Общество, 02:31
В ООН заявили о гибели в Газе большего числа детей, чем в мире за 4 года Политика, 01:55
В ДНР упразднят министерство информации Политика, 01:44
Участников «Коррозии металла» задержали на концерте в Нижнем Новгороде Общество, 01:17
Одна из крупнейших колониальных держав отказалась выплачивать репарации Политика, 01:17
В Брянской области сбили еще два украинских беспилотника Политика, 00:52
Силы ПВО сбили семь украинских дронов в Брянской области Политика, 00:09