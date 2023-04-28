Путин выступил на заседании Совета законодателей. Видео

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 88,37 (-1,83) Инвестиции, 16:15 Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 80,51 (-1,05) Инвестиции, 16:15
Хачанов выиграл первый матч на турнире серии «Мастерс» в Мадриде Спорт, 18:03
Цифровой рубль получит распространение не раньше 2024 года Крипто, 17:58
Путин исключил дипломатическую «самоизоляцию» России Политика, 17:58
Суд отправил под домашний арест блогера Елену Блиновскую Общество, 17:55
Адвокат опроверг попытку Блиновской скрыться от правосудия Общество, 17:48
Агент Дзюбы провел встречу с «Локомотивом» по новому контракту форварда Спорт, 17:38
Силуанов поддержал выделение НДФЛ из единого налогового платежа Экономика, 17:37
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Минпромторг после слов Путина разработал стратегию развития беспилотников Политика, 17:36
Путин выступил на заседании Совета законодателей. Видео Политика, 17:36
Зеленский рекомендовал отправить военкомов на фронт Политика, 17:30
Где найти жилье рядом с магазинами, кафе и другими сервисами РБК и ПИК, 17:26
Объем выдачи ипотеки крупнейшими банками России вырос на треть Недвижимость, 17:22
Живопись образованных, политпоп и Ист-Виллидж: гид по искусству Китая Стиль, 17:19
Глава МАГАТЭ сообщил о взрыве мины вблизи Запорожской АЭС Политика, 17:13
Политика ,  
0 

Путин выступил на заседании Совета законодателей. Видео

Появились кадры выступления Путина на Совете законодателей в Петербурге

Президент России приехал на Совет законодателей в Петербурге. «Основными темами для обсуждения в этом году станут вопросы социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, а также состояние межбюджетных отношений и их использование как инструмента обеспечения финансовой стабильности и социально-экономического развития регионов в новых условиях», — сообщал Кремль.

Теги
Владимир Путин Депутаты законы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter