Путин выступил на заседании Совета законодателей. Видео

Президент России приехал на Совет законодателей в Петербурге. «Основными темами для обсуждения в этом году станут вопросы социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, а также состояние межбюджетных отношений и их использование как инструмента обеспечения финансовой стабильности и социально-экономического развития регионов в новых условиях», — сообщал Кремль.