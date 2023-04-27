Житель Белгородской области погиб от снаряда времен Великой Отечественной

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Житель села Курасовка Белгородской области распиливал во дворе своего дома снаряды времен Великой Отечественной войны. Один из них сдетонировал, и мужчина погиб, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Глава района Игорь Щепин и все оперативные службы на месте, проводятся необходимые следственные мероприятия», — написал Гладков.⠀

Он потребовал от глав районов и округов продолжить разъяснительную работу среди местных жителей о том, что нельзя пренебрегать собственной безопасностью, «беря в руки незнакомые предметы». «В сотый раз проходить, объяснять, рассказывать», — подчеркнул губернатор.

В январе 2022 года снаряд времен Великой Отечественной взорвался в г. Реж Свердловской области, в результате погиб один человек и пострадали еще шестеро. Взрыв произошел на предприятии «Гефест-М», которое специализируется на утилизации боеприпасов и производстве взрывчатых веществ промышленного назначения. Снаряд нашли во время ремонта, затем вывезли на предприятие по утилизации, и он взорвался после выгрузки из спецавтомобиля.