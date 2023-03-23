Рейтинг Байдена стал одним из самых низких за время президентства
Уровень одобрения президента США Джо Байдена опустился до самой низкой точки за время его президентства, сообщает Associated Press.
Согласно опросу Associated Press-NORC, рейтинг одобрения Байдена в марте опустился до 38%. В январе этот показатель составлял 41%, а в феврале — 45%. Выводы опроса показывают, что «общественность испытывает смешанные чувства к Байдену, который, как ожидается, объявит о переизбрании этим летом».
Только 31% одобряют руководство Байдена национальной экономикой. Этот процент находится примерно на том же уровне, что и в прошлом году. Помимо этого, 39% одобряют внешнюю политику администрации Байдена и 41% одобряют политику президента по изменению климата.
В опросе, который проходил с 16 по 20 марта, приняли участие 1081 человек.
Согласно данным Reuters/IPSOS, самый высокий рейтинг одобрения Байдена (59%) был весной 2021 года, после вступления в должность президента США. Самый низкий рейтинг Байдена — 36% весной—летом 2022 года.
Президент США Джо Байден еще не объявлял о старте избирательной кампании на выборы 2024 года. В феврале Байден заявил, что переизбрание на второй срок было «его намерением с самого начала», но президент отметил, что
«есть слишком много других вещей», которые он должен закончить, прежде, чем официально объявить о старте избирательной кампании.
В свои 80 лет Байден является самым возрастным действующим президентом в истории США.