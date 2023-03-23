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Рейтинг Байдена стал одним из самых низких за время президентства

Рейтинг Associated Press-NORC одобрения президента Байдена опустился до 38%
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Уровень одобрения президента США Джо Байдена опустился до самой низкой точки за время его президентства, сообщает Associated Press.

Согласно опросу Associated Press-NORC, рейтинг одобрения Байдена в марте опустился до 38%. В январе этот показатель составлял 41%, а в феврале — 45%. Выводы опроса показывают, что «общественность испытывает смешанные чувства к Байдену, который, как ожидается, объявит о переизбрании этим летом».

Только 31% одобряют руководство Байдена национальной экономикой. Этот процент находится примерно на том же уровне, что и в прошлом году. Помимо этого, 39% одобряют внешнюю политику администрации Байдена и 41% одобряют политику президента по изменению климата.

В опросе, который проходил с 16 по 20 марта, приняли участие 1081 человек.

Согласно данным Reuters/IPSOS, самый высокий рейтинг одобрения Байдена (59%) был весной 2021 года, после вступления в должность президента США. Самый низкий рейтинг Байдена — 36% весной—летом 2022 года.

Президент США Джо Байден еще не объявлял о старте избирательной кампании на выборы 2024 года. В феврале Байден заявил, что переизбрание на второй срок было «его намерением с самого начала», но президент отметил, что
«есть слишком много других вещей», которые он должен закончить, прежде, чем официально объявить о старте избирательной кампании.

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В свои 80 лет Байден является самым возрастным действующим президентом в истории США.

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