Минздрав предложил создать службу психпомощи для воевавших на Украине

Врачи будут проводить экспресс-диагностику военнослужащих, после чего при необходимости выдавать направления на посещение специалистов. Минздрав считает, что потребуется набрать еще 1,6 тыс. психологов и психотерапевтов

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Минздрав предложил сформировать службу психолого-психиатрической помощи для участников военной операции на Украине, которая будет работать на государственном и муниципальном уровне, говорится в отчете ведомства за прошлый год, пишут «Медицинский вестник» и «Ведомости».

Согласно документу, психолог будет проводить быструю диагностику военнослужащего при помощи опросников и патопсихологических методов — наблюдения, беседы. В случае обнаружения расстройств, его направят к врачу-психотерапевту или к врачу-психиатру, а при наличии показаний для психиатрической помощи врач сможет направить его в психиатрический стационар или общепсихиатрическое отделение больницы.

Для деятельности службы понадобится дополнительный штат в 556 врачей-психотерпапевтов и 1112 тыс. медицинских психологов. Ключевая роль в службе отведут психотерпавтам и психологам, принимающих посетителей в специальных кабинетах в многопрофильных больницах, они должны появиться с 1 июня.

В марте президент Владимир Путин поручил усовершенствовать оказание психологической помощи и поддержки населению, особое внимание уделив беженцам, вынужденным переселенцам, а также военнослужащим, столкнувшимися с посттравматическим стрессовым расстройством.

По словам президента, 15% россиян нуждаются в психологической помощи, среди молодежи — 30%. «Нужно признать, что у нас эти службы соответствующим образом пока не развиваются и происходит это из-за того, что государство на всех уровнях должного внимания, к сожалению, пока этому не уделяет. Напрасно», — сказал он.





