Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 28 апреля
EUR ЦБ: 90,2 (+0,06) Инвестиции, 27 апр, 16:11 Курс доллара на 28 апреля
USD ЦБ: 81,56 (-0,07) Инвестиции, 27 апр, 16:11
The Times узнала о попытках Риши Сунака избежать встречи с Десантисом Политика, 04:13
Минздрав предложил создать службу психпомощи для воевавших на Украине Политика, 04:06
Страны ЕС заполнили склады с газом на почти 60% Экономика, 03:20
В Сенате США обвинили Байдена в задержке поставок танков Украине Политика, 03:03
Дональд Трамп заявил, что Хиллари Клинтон больше не «продажная» Политика, 02:33
Премьер Молдавии заявил о запрете Путину на въезд Политика, 02:14
Туроператоры заявили о сокращении сроков отдыха на российских курортах Общество, 02:01
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Как выглядит строительство АЭС «Аккую» в Турции. Видео Технологии и медиа, 01:47
«Ъ» узнал детали обвинения против главкома украинских ВМС Политика, 01:39
Глава NASA увидел риск победы Китая в лунной гонке с фразой «не суйтесь» Технологии и медиа, 01:27
Путин поддержал обучение школьников управлению беспилотниками Технологии и медиа, 00:58
Греф предложил Путину смягчить ограничения на аэрофотосъемку с дронов Технологии и медиа, 00:55
В NASA заявили о поддержке экспулатации МКС после 2024 всеми странами Технологии и медиа, 00:22
В России с начала 2023 года не построили ни одного ТЦ Недвижимость, 00:02
Военная операция на Украине ,  
0 

Минздрав предложил создать службу психпомощи для воевавших на Украине

Минздрав предложил создать службу психологической помощи для воевавших на Украине
Врачи будут проводить экспресс-диагностику военнослужащих, после чего при необходимости выдавать направления на посещение специалистов. Минздрав считает, что потребуется набрать еще 1,6 тыс. психологов и психотерапевтов
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Минздрав предложил сформировать службу психолого-психиатрической помощи для участников военной операции на Украине, которая будет работать на государственном и муниципальном уровне, говорится в отчете ведомства за прошлый год, пишут «Медицинский вестник» и «Ведомости».

Согласно документу, психолог будет проводить быструю диагностику военнослужащего при помощи опросников и патопсихологических методов — наблюдения, беседы. В случае обнаружения расстройств, его направят к врачу-психотерапевту или к врачу-психиатру, а при наличии показаний для психиатрической помощи врач сможет направить его в психиатрический стационар или общепсихиатрическое отделение больницы.

Для деятельности службы понадобится дополнительный штат в 556 врачей-психотерпапевтов и 1112 тыс. медицинских психологов. Ключевая роль в службе отведут психотерпавтам и психологам, принимающих посетителей в специальных кабинетах в многопрофильных больницах, они должны появиться с 1 июня.

В марте президент Владимир Путин поручил усовершенствовать оказание психологической помощи и поддержки населению, особое внимание уделив беженцам, вынужденным переселенцам, а также военнослужащим, столкнувшимися с посттравматическим стрессовым расстройством.

По словам президента, 15% россиян нуждаются в психологической помощи, среди молодежи — 30%. «Нужно признать, что у нас эти службы соответствующим образом пока не развиваются и происходит это из-за того, что государство на всех уровнях должного внимания, к сожалению, пока этому не уделяет. Напрасно», — сказал он.



 

Читайте на РБК Pro
Почему россияне скупают недвижимость в ОАЭ
Какие методы помогут бороться с групповым уклонением от уплаты налогов
Ловкий фокусник: почему нельзя заменить эйчара искусственным интеллектом
Изменение юридического адреса работодателя: последствия для работников
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Минздрав психологи психологическая помощь ветераны
Материалы по теме
Власти предложили норматив по числу психологов в детсадах и школах
Общество
Психологи допустили влияние объятий на продолжительность жизни
Общество
Рогов заявил о развернутой ВСУ информационно-психологической спецоперации
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter