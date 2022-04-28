В Белгородской области сработала система ПВО

По данным «РИА Новости», в регионе недалеко от границы с Украиной прогремел взрыв

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В Белгородской области, вблизи границы с Украиной, сработала система ПВО, сообщает корреспондент «РИА Новости». По его данным, около 17:40 прозвучал громкий взрыв, в небе виден дымный след.

Очевидцы публикуют в соцсетях кадры работы системы. РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Ночью местные власти сообщали, что над Белгородом сработала система ПВО. По данным «РИА Новости», в городе прогремели три взрыва.

Днем 28 апреля агентство со ссылкой на представителя общественной организации «Внуки» писало, что гуманитарная колонна попала под обстрел со стороны Украины под Белгородом во время возвращения из Харьковской области.

За день до этого, в ночь на 27 апреля, глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в районе села Старая Нелидовка загорелся склад боеприпасов. Мирное население не пострадало. Незадолго до этого губернатор написал в своем Telegram-канале, что «проснулся от громкого звука, похожего на взрыв», после чего прогремели еще три взрыва.

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Власти Белгородской области не раз сообщали об обстрелах населенных пунктов со стороны Украины. Гладков заявлял об обстрелах сел Нехотеевка, Журавлевка, Головчино. В результате были повреждены жилые дома, несколько человек пострадали.