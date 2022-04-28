В Белгородской области сработала система ПВО

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 апреля
EUR ЦБ: 75,92 (-0,74) Инвестиции, 11:47
Курс доллара на 28 апреля
USD ЦБ: 72,88 (+0,17) Инвестиции, 11:47
Как покупателю отличать вредную еду от полезной: маркировки и этикетки Партнерский проект, 20:09
Болгария рекомендовала гражданам покинуть Молдавию Политика, 20:03
Бундестаг призвал правительство ФРГ поставить Украине тяжелые вооружения Политика, 19:56
В Армении заявили об отказе взять Медведеву в сборную из-за смены фамилии Спорт, 19:44
Путин обсудил с президентом Индонезии работу G20 Политика, 19:41
Как онлайн-ретейлеры решают проблему недозвонов. Кейс «Самоката» РБК и Voximplant, 19:37
В «Спартаке» заявили о завершении спора с Газизовым о выплате ₽400 млн Спорт, 19:32
ФАС согласовала покупку бизнеса Fazer комбинатом «Коломенский» Бизнес, 19:29
Уход и доход: как помочь семьям людей с инвалидностью Партнерский проект, 19:25
«Ливерпуль» объявил о новом контракте с главным тренером Клоппом Спорт, 19:19
«Дом культуры» поколения «альфа»: настоящая жизнь в ненастоящем мире Совместный проект, 19:10
Власти Латвии запретили спортсменам участвовать в соревнованиях в России Спорт, 19:09
ФАС назвала возможного покупателя сети магазинов OBI в России Бизнес, 19:08
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:06
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Политика ,  
0 

В Белгородской области сработала система ПВО

По данным «РИА Новости», в регионе недалеко от границы с Украиной прогремел взрыв

Video

В Белгородской области, вблизи границы с Украиной, сработала система ПВО, сообщает корреспондент «РИА Новости». По его данным, около 17:40 прозвучал громкий взрыв, в небе виден дымный след.

Очевидцы публикуют в соцсетях кадры работы системы. РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Ночью местные власти сообщали, что над Белгородом сработала система ПВО. По данным «РИА Новости», в городе прогремели три взрыва.

Днем 28 апреля агентство со ссылкой на представителя общественной организации «Внуки» писало, что гуманитарная колонна попала под обстрел со стороны Украины под Белгородом во время возвращения из Харьковской области.

За день до этого, в ночь на 27 апреля, глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в районе села Старая Нелидовка загорелся склад боеприпасов. Мирное население не пострадало. Незадолго до этого губернатор написал в своем Telegram-канале, что «проснулся от громкого звука, похожего на взрыв», после чего прогремели еще три взрыва.

Гладков заявил об обстреле еще одного села со стороны Украины
Политика
Вячеслав Гладков

Читайте на РБК Pro
Pro
Риски руководителей западных компаний, которые уходят из РФ. 4 ситуации
Статьи
Pro
Фото: Mosa'ab Elshamy / AP Как расти даже в кризис. Применяем принципы Деминга в продажах
Инструкции
Pro
Фото: BCG Рано или поздно вы окажетесь в «пузыре»: экс-глава BCG — руководителям
Статьи
Pro
О чем пишут российские блогеры и как бизнесу это использовать
Инструкции
Pro
Федор Овчинников, основатель &laquo;Додо Пиццы&raquo; Как пережить кризис: советы Игоря Рыбакова, Федора Овчинникова и других
Статьи
Pro
Фото: Louis Hansel / Unsplash Когда лучше идти в отпуск, чтобы не потерять в деньгах
Инструкции
Pro
Нет времени ждать: три принципа для мобилизации любой команды в кризис
Инструкции
Pro
Кризис в квадрате: чем рецессия 2022 года отличается от всех других
Исследования

Власти Белгородской области не раз сообщали об обстрелах населенных пунктов со стороны Украины. Гладков заявлял об обстрелах сел Нехотеевка, Журавлевка, Головчино. В результате были повреждены жилые дома, несколько человек пострадали.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Белгород взрыв Белгородская область
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Над Белгородом сработала система ПВО
Политика
В Курске и Белгороде произошли серии взрывов
Общество
ФСБ задержала двух россиян при попытке диверсии в Белгородской области
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter