Зеленский выразил желание говорить «с кем-то, кто представлял бы Россию»

Украина могла бы согласиться разговаривать с представителями России, а не лично с Путиным, заявил Зеленский. Российский президент настаивает, что обсуждать урегулирование конфликта можно только с легитимной властью

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента Украины / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не готов вести переговоры об урегулировании конфликта с президентом России Владимиром Путиным, но не возражает говорить «с кем-то, кто представлял бы Россию». Свою позицию он озвучил во время брифинга, передает «Интерфакс-Украина».

«Я думаю, что, если есть люди, я думаю, в России есть бизнесы, и у них есть много разных регионов, включая серьезные направления бизнеса. Я думаю, что мы бы с ними общались, если у них есть видение, как закончить войну», — сказал Зеленский.

14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил, что в рамках мирных переговоров готов встретиться «только с одним россиянином — Владимиром Путиным». Однако такая встреча будет возможна только после того, как у США, Европы и Украины будет общий план, говорил он.

Путин неоднократно говорил, что Россия готова вести переговоры с представителями Украины, но подписывать соглашения можно будет только с легитимной властью. По мнению российского президента, Зеленский не имеет права ставить подпись под документами, поскольку срок его президентских полномочий истек в мае 2024 года.

20 мая 2024 года истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Выборы должны были состояться 31 марта, однако их отменили, поскольку в стране с начала российской военной операции введено военное положение. Закон о его правовом режиме (ст. 19) прямо запрещает в этих условиях менять Конституцию, избирать президента, Раду и органы местного самоуправления.

Переговоры России и Украины были приостановлены весной 2022 года. Последняя очная встреча делегаций состоялась в Стамбуле 29 марта. После присоединения к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин.