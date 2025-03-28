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Военная операция на Украине ,  
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Сийярто попросил объяснить, зачем ЕК призвала готовить наборы выживания

Сюжет
Военная операция на Украине
Сийярто предположил, что Брюссель предлагает европейцам «собрать пакет для выживания на 72 часа», так как готовится к войне. Поводом стал проект ЕК о мерах реагирования на кризисы. В Кремле называли ЕС «партией войны»
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Брюссель готовится к войне, однако никакой опасности для ЕС, НАТО или России нет, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Его слова приводит Index.

«Когда накануне я впервые услышал, что Брюссель предлагает европейцам собрать пакет для выживания на 72 часа, то сначала подумал, что это какая-то шутка, но потом оказалось, что нет», — сказал он.

По его словам, ЕС «сам ведет войну на Украине с целью расширения» блока, а реальной опасности ни для него, ни для НАТО, ни для государств — членов объединения, ни для России нет. «Закономерный вопрос XXI века со стороны жителей Европы: почему нужно собрать набор для выживания на 72 часа? Если попытаться продумать объяснение, то, к сожалению, остается только одно — Брюссель готовится к войне», — считает Сийярто.

«Мы, венгры, по-прежнему сторонники мира, и мы призываем Европейскую комиссию, Брюссель не препятствовать, а поддержать мирные усилия [президента США] Дональда Трампа. И мы ждем ответа на вопрос о том, зачем сейчас нужен 72-часовой пакет для выживания», — заключил он.

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Фото:Paul Ellis / Getty Images
26 марта Еврокомиссия опубликовала проект «Стратегии готовности». В нем перечислены меры реагирования на различные кризисы — «от растущей геополитической напряженности и конфликтов, гибридных угроз и киберпреступности, иностранного информационного манипулирования и вмешательства до изменения климата и растущего числа стихийных бедствий». Одной из таких мер стал призыв к поощрению подготовки запасов критически важных товаров как минимум на 72 часа на случай чрезвычайных ситуаций.

Этому предшествовал анонс наращивания обороноспособности ЕС из-за приостановки США военной помощи Украине. В Евросоюзе также обсуждают возможную отправку туда контингента после окончания боевых действий. Россия осуждает любую помощь Украине, считая, что она затягивает конфликт и не изменит его исход. В Кремле заявили, что Европа «превратилась в партию войны, так как ее планы по милитаризации идут вразрез мирному урегулированию».

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Еврокомиссия Венгрия Петер Сийярто Военная операция на Украине
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