На школьницу завели дело из-за шуточного предложения о теракте

15-летняя школьница из Саяногорска в шутку предложила в телеграм-канале за вознаграждение подорвать стратегический объект. Подписчики восприняли пост как реальную угрозу теракта, сообщило МВД

Фото: Владислав Шатило / РБК

В Хакасии против 15-летней школьницы из Саяногорска возбудили уголовное дело о «заведомо ложном сообщении об акте терроризма» из-за поста в телеграм-канале, в котором она в шутку предложила за вознаграждение подорвать стратегический объект. Об этом сообщается на сайте МВД по республике.

«В Республике Хакасия в региональном сегменте сети интернет, социальных сетей и блогосферы получила распространение публикация, размещенная в одном из телеграм-каналов, с предложением за материальное вознаграждение совершить подрыв стратегического объекта», — говорится в сообщении.

По данным полиции, девятиклассница рассказала, что опубликовала пост в телеграм-канале, «желая пошутить для привлечения внимания». В другом профиле она сама придумала текст сообщения и сама же отвечала на него. Затем девочка разместила скриншот вымышленной переписки в своем телеграм-канале, на который подписаны более сотни человек. «Подписчики восприняли публикацию как реальную угрозу террористического акта, дальнейшими сообщениями распространив изначально «фейковую» информацию», — пояснили в МВД.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 207 УК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры; максимальное наказание — лишение свободы на срок до десяти лет; уголовная ответственность по этой статье наступает с 14 лет).

В ведомстве отметили, что школьница воспитывается в благополучной семье, на учете не состоит. У нее изъяли компьютер и телефон.

Ранее в Санкт-Петербурге возбудили дело против 18-летнего студента за ложное заявлении о минировании торгово-развлекательного центра «Лондон молл». Как писала «Фонтанка», молодой человек сообщил полиции, что заложил 10 кг взрывчатки в ТЦ, однако не уточнил, где именно. Перед этим полицейские задержали студента первого курса за мелкое хулиганство, уже в отделении он сообщил о «якобы существующей угрозе торгово-развлекательному комплексу на улице Коллонтай».