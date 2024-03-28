Абрамченко назвала регионы, где будет наивысший класс пожарной опасности
В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, на юге Уральского и Сибирского федеральных округов с конца апреля 2024 года будет самый высокий класс пожарной опасности, заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко.
По ее словам, пожароопасный сезон 2024 года ожидается более сложным, чем предыдущий, из-за погодной ситуации. Абрамченко поручила регионам в ближайшие две недели принять меры по борьбе и профилактике природных пожаров.
«В этом году объем финансирования из федерального бюджета составил более 17,6 млрд руб. — средства направлены на охрану лесов от пожаров и закупку лесопожарной техники и оборудования. Все средства доведены до регионов в установленном порядке. Приняты все необходимые нормативные акты, предложены организационные мероприятия, которые в полной мере позволяют не допустить ошибок», — сказала она в ходе совещания по подготовке к пожароопасному сезону.
В МЧС и Рослесхозе сочли недостаточной подготовку Удмуртии, Курганской, Калининградской, Омской областей, Еврейской Автономной области и Республики Алтай. В ведомствах также отметили необходимость уделить внимание профилактическим мерам в традиционно высокогоримых регионах, таких как Красноярский край, Якутия, Свердловская и Тюменская области.
Кроме того, Абрамченко заявила о недопустимости задержки в открытии пожароопасного сезона и в оперативности введения особых противопожарных режимов и режима чрезвычайной ситуации.
«Весенние природные пожары на 100% происходят по вине человека. Это отжиг сухой растительности, сельхозпалы, неосторожное обращение с огнем. Причем ежегодно треть пожаров в лес приходит именно от пожаров, возникших на землях иных категорий. Поэтому необходимо заранее предпринять профилактические меры по организации противопожарной работы с органами местного самоуправления, сельхозтоваропризводителями, садовыми товариществами, владельцами туристической инфраструктуры», — отметила вице-премьер.
По словам Абрамченко, по итогам 2023 года площадь лесных пожаров составила 4,3 млн га, что в 1,3 раза меньше предельного показателя в 5,5 млн га. Более 83% из них зафиксировали в Якутии, Хабаровском крае, Магаданской, Амурской, Свердловской областях и Еврейской автономной области.
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