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Премьер Словакии назвал условие для своей отставки

Он заявил, что готов покинуть пост, если в отставку уйдут вице-премьер, министр юстиции, глава комитета по здравоохранению и заместитель председателя парламента. Конфликт начался после решения премьера закупить «Спутник V»

Премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил, что готов уйти в отставку для разрешения кризиса в правительственной коалиции, если свои посты покинут несколько других государственных деятелей, передает Pravda.

Матович считает необходимой отставку министра экономики и вице-премьера Рихарда Сулика (партия «Свобода и солидарность»), главы парламентского комитета по здравоохранению Яны Битто-Циганиковой (партия «Свобода и солидарность»), министра юстиции Марии Коликовой (партия «За людей») и заместителя председателя парламента Юрая Шелиги (партия «За людей»). Партии «Свобода и солидарность» и «За людей» входят в правящую коалицию.

Если политики покинут свои должности, Матович готов уйти с поста премьер-министра, оставшись при этом членом парламента.

Он заявил, что, по его мнению, партнеры по коалиции использовали импорт российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для «развязывания коалиционного кризиса».

В коалиции потребовали отставки премьера Словакии из-за вакцины из России
Политика
Игор Матович

Отставки Матовича в начале недели потребовали две из четырех партий коалиции. Лидер партии «За людей» Вероника Ремишова заявила, что видит два выхода из сложившейся ситуации: досрочные парламентские выборы или немедленная отставка Матовича и Сулика. При этом первый вариант, по ее мнению, ввергнет страну в хаос во время кризисного периода.

«Оба совершили большие ошибки, будь то меры в борьбе с пандемией или взаимные атаки. Но сейчас они совершают самую большую ошибку в своей жизни, разрушая собственное правительство, за что заплатит вся Словакия», — заявила Ремишова.

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Также к отставке Матовича призывал Сулик, заявив, что «Свобода и солидарность» которую он возглавляет, останется в составе правительства только если премьер покинет пост.

Конфликт в словацком правительстве начался после того, как Матович решил закупить российскую вакцину от коронавируса. С этим не согласились некоторые партнеры по коалиции, которые считают, что сначала надо дождаться одобрения препарата европейским регулятором.

В результате конфликта покинул должность министр здравоохранения Марек Крайчи.

Автор
Мария Лисицына
Словакия отставка Спутник V
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