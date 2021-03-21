Премьер Словакии назвал условие для своей отставки

Он заявил, что готов покинуть пост, если в отставку уйдут вице-премьер, министр юстиции, глава комитета по здравоохранению и заместитель председателя парламента. Конфликт начался после решения премьера закупить «Спутник V»

Премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил, что готов уйти в отставку для разрешения кризиса в правительственной коалиции, если свои посты покинут несколько других государственных деятелей, передает Pravda.

Матович считает необходимой отставку министра экономики и вице-премьера Рихарда Сулика (партия «Свобода и солидарность»), главы парламентского комитета по здравоохранению Яны Битто-Циганиковой (партия «Свобода и солидарность»), министра юстиции Марии Коликовой (партия «За людей») и заместителя председателя парламента Юрая Шелиги (партия «За людей»). Партии «Свобода и солидарность» и «За людей» входят в правящую коалицию.

Если политики покинут свои должности, Матович готов уйти с поста премьер-министра, оставшись при этом членом парламента.

Он заявил, что, по его мнению, партнеры по коалиции использовали импорт российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для «развязывания коалиционного кризиса».